إنفانتينو يحسمها: إيران في "مونديال 2026".. وترامب يعلق: "لا أمانع"

حسم الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، الجدل حول مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، مؤكداً أن "تيم ميلي" سيخوض مبارياته رسمياً في . وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر "الفيفا" بمدينة فانكوفر، لينهي التساؤلات التي أثارتها الحرب المندلعة في المنطقة منذ شباط الماضي.



من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي عدم ممانعته للقرار، مصرحاً من المكتب البيضوي: "إذا قال جاني ذلك فلا أمانع.. أعتقد أنه يجب أن نتركهم يلعبون".

وأكد ماركو روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب، نافياً صحة تقارير سابقة اقترحت استبدال بمنتخب إيطاليا.



خريطة المواجهات

وبحسب الجدول الرسمي، ستلعب إيران مبارياتها في المجموعة السابعة على الأراضي الأميركية وفق الآتي:



لوس أنجليس: مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا.



سياتل: مواجهة المنتخب المصري.



أريزونا: مقر المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة توكسون.



ورغم الحسم الرياضي، غاب الوفد الإيراني عن مؤتمر "الفيفا" احتجاجاً على "سلوك مهين" من أمن في كندا. وتواجه المشاركة تحديات لوجستية مرتبطة بتصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما يلقي بظلاله على الإجراءات الخاصة ببعض أعضاء الوفد الإداري المرافق للمنتخب.

