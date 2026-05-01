رياضة
إنفانتينو يحسمها: إيران في "مونديال 2026".. وترامب يعلق: "لا أمانع"
Lebanon 24
01-05-2026
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم
رئيس الاتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، الجدل حول مشاركة المنتخب
الإيراني
في كأس العالم 2026، مؤكداً أن "تيم ميلي" سيخوض مبارياته رسمياً في
الولايات المتحدة
. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر "الفيفا" بمدينة فانكوفر، لينهي التساؤلات التي أثارتها الحرب المندلعة في المنطقة منذ شباط الماضي.
من جانبه، أبدى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عدم ممانعته للقرار، مصرحاً من المكتب البيضوي: "إذا قال جاني ذلك فلا أمانع.. أعتقد أنه يجب أن نتركهم يلعبون".
وأكد
وزير الخارجية
ماركو روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونون موضع ترحيب، نافياً صحة تقارير سابقة اقترحت استبدال
إيران
بمنتخب إيطاليا.
خريطة المواجهات
وبحسب الجدول الرسمي، ستلعب إيران مبارياتها في المجموعة السابعة على الأراضي الأميركية وفق الآتي:
لوس أنجليس: مواجهة نيوزيلندا وبلجيكا.
سياتل: مواجهة المنتخب المصري.
أريزونا: مقر المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة توكسون.
ورغم الحسم الرياضي، غاب الوفد الإيراني عن مؤتمر "الفيفا" احتجاجاً على "سلوك مهين" من أمن
المطار
في كندا. وتواجه المشاركة تحديات لوجستية مرتبطة بتصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما يلقي بظلاله على الإجراءات الخاصة ببعض أعضاء الوفد الإداري المرافق للمنتخب.
(الفرنسية)
مواضيع ذات صلة
هل سيشارك ميسي في "مونديال 2026"؟
Lebanon 24
هل سيشارك ميسي في "مونديال 2026"؟
01/05/2026 15:28:46
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فيفا: ترامب "يجدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به" في مونديال 2026
Lebanon 24
رئيس فيفا: ترامب "يجدد تأكيده أن المنتخب الإيراني مرحب به" في مونديال 2026
01/05/2026 15:28:46
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأميركية
Lebanon 24
الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأميركية
01/05/2026 15:28:46
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعلق المقترحات ربطاً بحرب إيران وشروط أميركية صارمة
Lebanon 24
"حزب الله" يعلق المقترحات ربطاً بحرب إيران وشروط أميركية صارمة
01/05/2026 15:28:46
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
رئيس الاتحاد
الفرنسية
الإيراني
دونالد
المطار
قد يعجبك أيضاً
عصر الرواتب الفلكية انتهى.. طريق صلاح إلى الدوري السعودي متعثر؟
Lebanon 24
عصر الرواتب الفلكية انتهى.. طريق صلاح إلى الدوري السعودي متعثر؟
04:20 | 2026-05-01
01/05/2026 04:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مصافحة فاشلة على منصة "فيفا".. إنفانتينو أخفق في جمع الفلسطيني والإسرائيلي
Lebanon 24
مصافحة فاشلة على منصة "فيفا".. إنفانتينو أخفق في جمع الفلسطيني والإسرائيلي
03:58 | 2026-05-01
01/05/2026 03:58:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا
Lebanon 24
ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا
03:42 | 2026-05-01
01/05/2026 03:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد
Lebanon 24
صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد
03:40 | 2026-05-01
01/05/2026 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة مجنونة.. حارس ينقذ فريقه 3 مرات من نقطة الجزاء (فيديو)
Lebanon 24
ليلة مجنونة.. حارس ينقذ فريقه 3 مرات من نقطة الجزاء (فيديو)
00:52 | 2026-05-01
01/05/2026 12:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
Lebanon 24
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
12:00 | 2026-04-30
30/04/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
30/04/2026 01:29:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
30/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
04:20 | 2026-05-01
عصر الرواتب الفلكية انتهى.. طريق صلاح إلى الدوري السعودي متعثر؟
03:58 | 2026-05-01
مصافحة فاشلة على منصة "فيفا".. إنفانتينو أخفق في جمع الفلسطيني والإسرائيلي
03:42 | 2026-05-01
ضربة لفيلا قبل موقعة توتنهام.. شكوك حول جاهزية أونانا
03:40 | 2026-05-01
صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد
00:52 | 2026-05-01
ليلة مجنونة.. حارس ينقذ فريقه 3 مرات من نقطة الجزاء (فيديو)
23:26 | 2026-04-30
رغم الحرب.. ترامب يفتح باب المونديال أمام إيران
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 15:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
