بيزا يعود إلى الدرجة الثانية بعد سقوطه أمام ليتشي

01-05-2026 | 23:00
بيزا يعود إلى الدرجة الثانية بعد سقوطه أمام ليتشي
ودّع فريق بيزا دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد خسارته على أرضه أمام ليتشي بنتيجة 1-2، في افتتاح الجولة الخامسة والثلاثين، ليعود إلى الدرجة الثانية في أول مشاركة له منذ موسم 1990-1991.

ودخل بيزا المباراة بشعار الفوز فقط للإبقاء على آماله في البقاء، لكنه فشل في تحقيق ذلك رغم تعادله سريعاً بعد التأخر. فبعد شوط أول سلبي، افتتح ليتشي التسجيل عبر الزامبي لاميك باندا في الدقيقة 52، قبل أن يعادل الجزائري مهدي ليريس النتيجة بعد أربع دقائق.

غير أن المغربي وليد شديرة منح ليتشي هدف الفوز في الدقيقة 65، ليقضي على آمال بيزا في البقاء، ويؤكد هبوطه رسمياً.

في المقابل، عزز ليتشي فرصه في الاستمرار بدوري الأضواء بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعداً مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

ويستعد ليتشي لمواجهات صعبة في الجولات المقبلة، أبرزها أمام يوفنتوس، ثم ساسوولو وجنوى، في صراع حاسم لتفادي الهبوط.

 
 
 
 
