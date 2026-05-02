بعد قراره بالرحيل عن ليفربول.. هذا ما قاله صلاح

أعلن اللاعب الدولي جناح فريق الإنكليزي أنه مرتاح لقراره بالرحيل في نهاية الموسم وأن ينهي مسيرته بشروطه الخاصة.وسينهي اللاعب الدولي المصري مسيرة حافلة بالألقاب امتدت لتسعة أعوام في هذا الصيف، بعدما توصل إلى اتفاق مع النادي لإنهاء عقده الذي يمتد لعامين والذي وقعه قبل 12 شهرا.ويُعتبر هذا الموسم، بلا شك، الأكثر إحباطا لصلاح خلال تلك الفترة، ويُذكر بشكل أساسي بسبب خلافه العلني مع آرني في ديسمبر، عندما اتهم المدرب بـ"التخلي عنه" عندما تم استبعاده من التشكيلة الأساسية مع تراجع نتائج الفريق.وقال صلاح في مقابلة مع قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد على قناة "تي إن تي سبورتس": "أشعر أن إكمال الموسم بهذه الطريقة هو القرار الصائب الآن، وأنا مرتاح للأمر".وأضاف: "كان موسما صعبا بالنسبة لنا جميعا، ولا أريد قول المزيد".وتابع: "أنا سعيد بذلك، كل ما يحدث هذا الموسم يجعلني أقول: لا، حان وقت الرحيل، لذا أنا سعيد".ويعني ذلك أن صلاح سيحظى بالتكريم الذي يستحقه في المباراة الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد برينتفورد، ورغم إصابته الحالية، صرّح المهاجم بأنه "على الأرجح" سيعود قبل تلك المباراة.وأوضح في تصريحاته التي نقلتها "بي إيه ميديا": "بصراحة، أشعر أن لدي الكثير لأقدمه: فأنا في حالة بدنية ممتازة، وقد لعبت العديد من المباريات هذا الموسم".واختتم صلاح تصريحاته قائلا: "لم أقرر بعد ما سأفعله، ولأكون منصفا، لدي العديد من الخيارات الجيدة".