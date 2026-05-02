بسبب أدائه المخيب للآمال بعد عودته من الإصابة.. نجم برازيلي يُهاجم نيمار

قام لاعب منتخب السابق والتر كاساغراندي بانتقاد مواطنه نجم سانتوس، مشيراً إلى أن الأخير لا يستحق مكاناً في قائمة كارلو أنشيلوتي المشاركة بكأس العالم 2026 وأنه سيلعب كـ"دجاجة مذبوحة" في المستوى العالي بسبب حالته البدنية السيئة.



وتضاءلت آمال نيمار بالتواجد في 2026 بسبب أدائه المخيب للآمال عقب عودته من الإصابة، إذ يعاني أغلى لاعب في تاريخ من سوء حالته البدنية بسبب الإصابات المتتالية.



وقال كاساغراندي لاعب منتخب البرازيل في مونديال 1986 لشبكة "يو أو إل" البرازيلية أمس الجمعة: نيمار لا يستحق المشاركة في كأس العالم. ربما يستدعيه أنشيلوتي إلى القائمة إذا كان يعتمد على الأسماء أكثر من العطاء، لكن بالنسبة لي فهو لا يستحق ذلك على الإطلاق وبإمكاننا النظر إلى المباراة التي خاضها مع سانتوس أمام سان لورنزو الأرجنتيني في كوبا سودا أمريكانا.



وأضاف: لم يسدد على المرمى، عرضية واحدة صحيحة من أصل خمس، مراوغة ناجحة من أصل خمس، خسر 6 التحامات بدنية من أصل 8.



وختم قائلا: "تخيلوا أن نيمار الذي لعب أمام سان لورنزو شارك في مباراة وبايرن ميونخ، كيف سيكون مستواه داخل الملعب وسط النخبة؟ أجزم بأنه سيكون كدجاجة مذبوحة، فقط ينظر إلى يميناً ويساراً ولن يلمسها، بالتالي لا يقدر على اللعب في كأس العالم."

