وفاة سائق فورمولا 1 السابق عن عمر 59 عاما

أعلنت عائلة أليكس زاناردي سائق فورمولا 1 السابق الذي فقد ساقيه في حادث خلال أحد سباقات بطولة للسيارات وفاز لاحقا بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية وفاته عن عمر ناهز 59 عاما.

وظهر زاناردي المولود في بإيطاليا لأول مرة في سباقات فورمولا 1 في عام 1991 ثم حقق نجاحا لاحقا في سلسلة سباقات كارت بالولايات المتحدة إذ فاز ببطولتين متتاليتين في 1997 و1998.



وقالت عائلته في بيان: "تعلن العائلة ببالغ الحزن وفاة أليساندرو زاناردي التي حدثت فجأة مساء أمس الموافق الأول من أيار".



وأضافت: "توفي أليكس بسلام محاطا بحب عائلته وأصدقائه".



وتابعت: "تود العائلة الإعراب عن خالص شكرها لجميع من يبدون دعمهم في هذا الوقت وتطلب احترام حزنها وخصوصيتها خلال فترة الحداد هذه". (روسيا اليوم)