تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو
Lebanon 24
02-05-2026
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
ريال مدريد
اليوم السبت إصابة مدافعه داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد في
الدوري الإسباني
.
ولم يعلن النادي الملكي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: "بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال
مدريد
على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة".
وأشارت عدة تقارير في
إسبانيا
إلى أن غياب كارفاخال قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام
برشلونة
المقرر إقامتها في العاشر من
مايو
الجاري.
ويعيش الظهير الأيمن الإسباني المخضرم موسما استثنائيا من التحديات، حيث عجز عن استعادة وتيرته السابقة بعد تعافيه
الطويل
من إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لقرابة عشرة أشهر.
ومع عودته التدريجية، وجد نفسه أمام منافسة شرسة على مقعد الظهير الأيمن في
ريال
مدريد، حيث فرض الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد نفسه كخيار تكتيكي أول، مما قلص دقائق مشاركة كارفاخال.
وفي ظل هذا الشح في الدقائق مع ناديه وتجدد إصابته، تبدو حظوظ اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في تمثيل منتخب بلاده إسبانيا في
كأس العالم
2026 ضئيلة للغاية وفقا لصحيفة "آس"
الإسبانية
. (روسيا اليوم)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24