تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

Lebanon 24
02-05-2026 | 10:17
A-
A+
نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن ريال مدريد اليوم السبت إصابة مدافعه داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد في الدوري الإسباني.
 
ولم يعلن النادي الملكي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: "بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال مدريد على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة".
 
وأشارت عدة تقارير في إسبانيا إلى أن غياب كارفاخال قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها في العاشر من مايو الجاري.

ويعيش الظهير الأيمن الإسباني المخضرم موسما استثنائيا من التحديات، حيث عجز عن استعادة وتيرته السابقة بعد تعافيه الطويل من إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لقرابة عشرة أشهر.

ومع عودته التدريجية، وجد نفسه أمام منافسة شرسة على مقعد الظهير الأيمن في ريال مدريد، حيث فرض الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد نفسه كخيار تكتيكي أول، مما قلص دقائق مشاركة كارفاخال.

وفي ظل هذا الشح في الدقائق مع ناديه وتجدد إصابته، تبدو حظوظ اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في تمثيل منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم 2026 ضئيلة للغاية وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الدوري الإسباني

روسيا اليوم

كأس العالم

الإسبانية

برشلونة

إسبانيا

الصليب

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24