نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو

أعلن اليوم السبت إصابة مدافعه داني كارفاخال بكسر في إصبع القدم، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول المقرر إقامتها غدا الأحد في .

ولم يعلن النادي الملكي عن الفترة التي سيغيبها اللاعب بسبب الإصابة، واكتفى بنشر بيان قصير على موقعه الإلكتروني ذكر فيه: "بعد الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال على داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من القدم اليمنى. بانتظار تطور الحالة".

وأشارت عدة تقارير في إلى أن غياب كارفاخال قد يمتد لمدة أسبوعين ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الكلاسيكو أمام المقرر إقامتها في العاشر من الجاري.



ويعيش الظهير الأيمن الإسباني المخضرم موسما استثنائيا من التحديات، حيث عجز عن استعادة وتيرته السابقة بعد تعافيه من إصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لقرابة عشرة أشهر.



ومع عودته التدريجية، وجد نفسه أمام منافسة شرسة على مقعد الظهير الأيمن في مدريد، حيث فرض الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد نفسه كخيار تكتيكي أول، مما قلص دقائق مشاركة كارفاخال.



وفي ظل هذا الشح في الدقائق مع ناديه وتجدد إصابته، تبدو حظوظ اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في تمثيل منتخب بلاده إسبانيا في 2026 ضئيلة للغاية وفقا لصحيفة "آس" . (روسيا اليوم)