|
رياضة
بعد غياب موسم واحد فقط.. إبسويتش تاون يعود إلى الأضواء من الباب العريض
Lebanon 24
02-05-2026
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم فريق إبسويتش تاون صعوده رسمياً إلى
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
، بعد فوزه المستحق على ضيفه كوينز بارك رينجرز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 46 والأخيرة من
دوري
البطولة
الإنجليزية
(تشامبيونشيب).
وبهذا الانتصار، رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 84 نقطة محتلاً المركز الثاني، ليرافق كوفنتري سيتي، بطل الموسم الذي كان قد حسم صعوده في وقت سابق، إلى عالم الأضواء في "البريميرليغ" للموسم المقبل. وتأتي هذه العودة السريعة لإبسويتش بعد غياب لموسم واحد فقط، حيث كان قد هبط في نهاية موسم 2024/2025.
جاءت أهداف المباراة بتوقيع
جورج
هيرست في الدقيقة الثالثة، وجادين فيلوجيني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يختتم كيسي ماكاتير الثلاثية في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وعلى صعيد متصل، تأكدت هوية الفرق الأربعة التي ستخوض مباريات الملحق (البلاي أوف) لحسم البطاقة الثالثة المؤهلة للممتاز، وهي ميلوال الذي أنهى الموسم ثالثاً برصيد 83 نقطة بعد فوزه على أوكسفورد
يونايتد
بثنائية، وساوثهامبتون الذي تغلب على بريستون نورث إند بنتيجة (3 - 1)، بالإضافة إلى فريقي ميدلزبرة وهال سيتي.
وشهدت الجولة الختامية تلاشي
أحلام
فريق ريكسهام، المملوك للممثل الأميركي ريان رينولدز، في بلوغ الملحق بعد تعادله مع ميدلزبرة بنتيجة (2 - 2).
ويأتي هذا الإخفاق بعد مسيرة تاريخية للفريق الذي نجح في الصعود خلال أربعة مواسم متتالية وصولاً إلى "التشامبيونشيب" مطلع الموسم الجاري، ليتوقف طموحه في بلوغ الممتاز عند هذه المحطة.
