تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
بعد غياب موسم واحد فقط.. إبسويتش تاون يعود إلى الأضواء من الباب العريض

Lebanon 24
02-05-2026 | 12:24
A-
A+
بعد غياب موسم واحد فقط.. إبسويتش تاون يعود إلى الأضواء من الباب العريض
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم فريق إبسويتش تاون صعوده رسمياً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على ضيفه كوينز بارك رينجرز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 46 والأخيرة من دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

وبهذا الانتصار، رفع إبسويتش تاون رصيده إلى 84 نقطة محتلاً المركز الثاني، ليرافق كوفنتري سيتي، بطل الموسم الذي كان قد حسم صعوده في وقت سابق، إلى عالم الأضواء في "البريميرليغ" للموسم المقبل. وتأتي هذه العودة السريعة لإبسويتش بعد غياب لموسم واحد فقط، حيث كان قد هبط في نهاية موسم 2024/2025.

جاءت أهداف المباراة بتوقيع جورج هيرست في الدقيقة الثالثة، وجادين فيلوجيني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يختتم كيسي ماكاتير الثلاثية في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وعلى صعيد متصل، تأكدت هوية الفرق الأربعة التي ستخوض مباريات الملحق (البلاي أوف) لحسم البطاقة الثالثة المؤهلة للممتاز، وهي ميلوال الذي أنهى الموسم ثالثاً برصيد 83 نقطة بعد فوزه على أوكسفورد يونايتد بثنائية، وساوثهامبتون الذي تغلب على بريستون نورث إند بنتيجة (3 - 1)، بالإضافة إلى فريقي ميدلزبرة وهال سيتي.

وشهدت الجولة الختامية تلاشي أحلام فريق ريكسهام، المملوك للممثل الأميركي ريان رينولدز، في بلوغ الملحق بعد تعادله مع ميدلزبرة بنتيجة (2 - 2).
 
ويأتي هذا الإخفاق بعد مسيرة تاريخية للفريق الذي نجح في الصعود خلال أربعة مواسم متتالية وصولاً إلى "التشامبيونشيب" مطلع الموسم الجاري، ليتوقف طموحه في بلوغ الممتاز عند هذه المحطة.
مواضيع ذات صلة
سمية الخشاب توضح سبب غيابها عن الأعمال الفنية وتكشف شرط عودتها
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون قال إنّه للمرّة الأولى يعود ملف لبنان إلى الطاولة الأميركيّة ما يفتح الباب أمامنا لترميم الإقتصاد وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطة بايي التاريخية: "إقصاء مزدوج" في موسم واحد!
lebanon 24
Lebanon24
02/05/2026 21:25:49 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الإنجليزي الممتاز

الإنجليزية

لكرة القدم

كرة القدم

يونايتد

أحلام

جورج

كوين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-05-02
Lebanon24
07:37 | 2026-05-02
Lebanon24
04:00 | 2026-05-02
Lebanon24
01:00 | 2026-05-02
Lebanon24
23:00 | 2026-05-01
Lebanon24
15:36 | 2026-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24