رياضة

صدمة في مدريد.. تفاصيل الإصابة التي قد تحرم كارفاخال من مواجهة برشلونة

02-05-2026 | 15:22
صدمة في مدريد.. تفاصيل الإصابة التي قد تحرم كارفاخال من مواجهة برشلونة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً عن تعرض مدافعه داني كارفاخال لإصابة بكسر في إصبع القدم اليمنى، مما يؤكد غيابه عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام إسبانيول غداً الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضح النادي في بيان مقتضب أن الفحوص الطبية التي أجريت للاعب شخصت حالته بكسر في "السلامية البعيدة للإصبع الخامس" من القدم اليمنى، مشيراً إلى أن العودة تعتمد على تطور الحالة، دون تحديد مدة رسمية للغياب.
 
إلا أن تقارير صحفية إسبانية رجحت ابتعاد كارفاخال عن الملاعب لمدة أسبوعين، ما يهدد بوضوح مشاركته في لقاء "الكلاسيكو" أمام برشلونة المقرر في العاشر من ايار الجاري.

وتأتي هذه الإصابة لتعقد وضع اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، والذي عانى من إصابات متكررة خلال الموسمين الماضيين أبعدته عن صفوف المنتخب الإسباني، حيث يواجه كارفاخال شكوكاً حول استدعائه من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي للمشاركة في كأس العالم المقبلة، خاصة مع تألق بدلاء مثل بيدرو بورو وماركوس يورينتي.

ويرى مراقبون أن كارفاخال قد يكون خاض مباراته الأخيرة بقميص "الميرينغي"، حيث ينتهي عقده في حزيران المقبل ولم يتبقَّ للفريق سوى 5 مباريات هذا الموسم. يذكر أن النجم المخضرم الذي ساهم في تحقيق 6 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، فقد مكانه الثابت في التشكيلة الأساسية مؤخراً لصالح الوافد الجديد ترينت ألكسندر أرنولد القادم من ليفربول.
