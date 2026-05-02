بعد ثلاثية "الإمارات".. هل اقترب لقب "البريميرليغ" من خزائن أرسنال؟

خطا أرسنال خطوة إضافية واثقة نحو لقب "البريميرليغ"، بفوزه الصريح على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في "ديربي لندني" احتضنه ملعب ، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة ويعزز موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن مطارده .



وحسم "المدفعجية" المواجهة منذ الشوط الأول، بفضل ثنائية المهاجم فيكتور جيوكيريس في الدقيقتين 9 و40، قبل أن يضيف بوكايو الهدف الثالث في الرمق الأخير من الشوط (45+4)، ليؤمن الفريق انتصاراً معنوياً هاماً قبل الموقعة المصيرية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو في إياب نصف نهائي .



في المقابل، تعقدت طموحات فولهام في حجز مقعد بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر، بانتظار مواجهته المقبلة أمام بورنموث، بينما يصطدم أرسنال في الجولة بجاره ويستهام يونايتد الطامح للنجاة من صراع القاع.

