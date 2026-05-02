تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد ثلاثية "الإمارات".. هل اقترب لقب "البريميرليغ" من خزائن أرسنال؟

Lebanon 24
02-05-2026 | 23:00
A-
A+
بعد ثلاثية الإمارات.. هل اقترب لقب البريميرليغ من خزائن أرسنال؟
بعد ثلاثية الإمارات.. هل اقترب لقب البريميرليغ من خزائن أرسنال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خطا أرسنال خطوة إضافية واثقة نحو لقب "البريميرليغ"، بفوزه الصريح على ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة في "ديربي لندني" احتضنه ملعب الإمارات، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة ويعزز موقعه في الصدارة بفارق 6 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي.

وحسم "المدفعجية" المواجهة منذ الشوط الأول، بفضل ثنائية المهاجم فيكتور جيوكيريس في الدقيقتين 9 و40، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثالث في الرمق الأخير من الشوط (45+4)، ليؤمن الفريق انتصاراً معنوياً هاماً قبل الموقعة المصيرية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تعقدت طموحات فولهام في حجز مقعد أوروبي بعدما تجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز العاشر، بانتظار مواجهته المقبلة أمام بورنموث، بينما يصطدم أرسنال في الجولة القادمة بجاره ويستهام يونايتد الطامح للنجاة من صراع القاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت معركة "خرج"؟
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوم السنغال يسخرون من منح لقب "أمم أفريقيا 2025" للمغرب
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 07:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

دوري أبطال أوروبا

الإمارات

مانشستر

القادمة

أوروبا

أوروبي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
00:34 | 2026-05-03
Lebanon24
15:22 | 2026-05-02
Lebanon24
12:24 | 2026-05-02
Lebanon24
10:17 | 2026-05-02
Lebanon24
07:37 | 2026-05-02
Lebanon24
04:00 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24