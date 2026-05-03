تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ميسي يتألق رغم سقوط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي

Lebanon 24
03-05-2026 | 00:34
A-
A+

ميسي يتألق رغم سقوط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي
ميسي يتألق رغم سقوط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، على تقييم مذهل، رغم سقوط فريقه أمام أورلاندو سيتي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب "نو ستاديوم".

وشهد معقل إنتر ميامي الجديد انهيارًا دراميًّا، بعدما فرط الفريق في تقدمه بثلاثية نظيفة أمام غريمه، ليتلقى هزيمة مؤلمة في "ديربي فلوريدا".


ورغم تألق ميسي، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين، فإن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق خسارة النقاط، في استمرار لسلسلة النتائج السلبية على ملعبه.

وبدأت المباراة بقوة من جانب إنتر ميامي، حيث صنع ميسي الهدف الثاني، كما سجل هدفًا مميزًا بتسديدة يسارية متقنة سكنت الزاوية الأرضية.

لكن أورلاندو سيتي عاد بقوة في الشوط الثاني، مستغلًّا التراجع الدفاعي لأصحاب الأرض، ليسجل أربعة أهداف، بينها ثلاثية لمارتن أوخيدا، إلى جانب هدف قاتل في الوقت بدل الضائع عن طريق تايريس سبايسر.

 وتؤكد الأرقام استمرار معاناة إنتر ميامي على ملعبه، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال أربع مباريات، وتلقى أول هزيمة رغم تقدمه الكبير.

ورغم الخسارة، منحت منصة "سوفا سكور" ميسي التقييم الكامل (10/10)، بعد أدائه الاستثنائي، حيث كان الأكثر نجاحًا في المراوغات (6)، وصناعة الفرص المحققة (2)، مع دقة تمرير بلغت 91%.

ويُعد ميسي أكثر لاعب في تاريخ المنصة حصولًا على تقييم (10/10)، بعدما حقق هذا الرقم في 54 مباراة مختلفة.
(ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتر ميامي يكرّم ميسي.. مدرج جديد يحمل اسمه
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يحسمها من جديد.. هدف تاريخي يقود إنتر ميامي لفوز مثير
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب 7 ملايين دولار.. ميسي أمام القضاء
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير فرنسية تحسم الجدل: مبابي يغيب عن مواجهة الذهاب أمام مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 11:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

الأرجنتين

يوم الأحد

أرجنتيني

ارم نيوز

فلوريدا

ليونيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:17 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-03
Lebanon24
23:00 | 2026-05-02
Lebanon24
15:22 | 2026-05-02
Lebanon24
12:24 | 2026-05-02
Lebanon24
10:17 | 2026-05-02
Lebanon24
07:37 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24