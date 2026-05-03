ميسي يتألق رغم سقوط إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي

حصل الأسطورة ، قائد ميامي، على تقييم مذهل، رغم سقوط فريقه أمام أورلاندو سيتي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب "نو ستاديوم".



وشهد معقل إنتر ميامي الجديد انهيارًا دراميًّا، بعدما فرط الفريق في تقدمه بثلاثية نظيفة أمام غريمه، ليتلقى هزيمة مؤلمة في "ديربي ".





ورغم تألق ، الذي سجل هدفًا وصنع هدفين، فإن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق خسارة النقاط، في استمرار لسلسلة النتائج السلبية على ملعبه.



وبدأت المباراة بقوة من جانب إنتر ميامي، حيث صنع ميسي الهدف الثاني، كما سجل هدفًا مميزًا بتسديدة يسارية متقنة سكنت الزاوية الأرضية.



لكن أورلاندو سيتي عاد بقوة في الشوط الثاني، مستغلًّا التراجع الدفاعي لأصحاب الأرض، ليسجل أربعة أهداف، بينها ثلاثية لمارتن أوخيدا، إلى جانب هدف قاتل في الوقت بدل الضائع عن طريق تايريس سبايسر.



وتؤكد الأرقام استمرار معاناة إنتر ميامي على ملعبه، إذ فشل في تحقيق أي فوز خلال أربع مباريات، وتلقى أول هزيمة رغم تقدمه الكبير.



ورغم الخسارة، منحت منصة "سوفا " ميسي التقييم الكامل (10/10)، بعد أدائه الاستثنائي، حيث كان الأكثر نجاحًا في المراوغات (6)، وصناعة الفرص المحققة (2)، مع دقة تمرير بلغت 91%.



ويُعد ميسي أكثر لاعب في تاريخ المنصة حصولًا على تقييم (10/10)، بعدما حقق هذا الرقم في 54 مباراة مختلفة.

