تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رياضي يعبر البحر من لبنان إلى قبرص… والهدف أبعد من الإنجاز

Lebanon 24
03-05-2026 | 06:25
A-
A+
رياضي يعبر البحر من لبنان إلى قبرص… والهدف أبعد من الإنجاز
رياضي يعبر البحر من لبنان إلى قبرص… والهدف أبعد من الإنجاز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أتمّ الرياضي اللبناني مايكل حداد، الذي يعيش مع شلل يؤثر على 75 في المئة من جسده، عبورًا بحريًا استمر 15 ساعة من لبنان إلى قبرص خلال هدنة قصيرة في سياق الحرب بين لبنان وإسرائيل، محوّلًا رحلة عالية المخاطر إلى نقطة انطلاق لمبادرة عالمية تهدف إلى وضع الإعاقة في صلب الحوار حول النزاعات وسبل معالجتها.

وانطلق حداد من السواحل اللبنانية عند الساعة الثالثة فجر 26 نيسان، ليصل إلى لارنكا قرابة السابعة مساءً في اليوم نفسه، على متن قارب شراعي بقيادة الكابتن إيليو شهود وبدعم من فادي أبو جودة، فيما رافقته ليدا شلهوب ودولي ميخائيل لتوثيق الرحلة.

وجرت الرحلة وسط توترات إقليمية نشطة، حيث واجه حداد – رغم إصابته بالشلل – تحديات البحر المفتوح لساعات طويلة، مستندًا إلى تقنيات عصبية-حركية متقدمة طوّرها على مدى سنوات، مكّنته من الحفاظ على الاستقرار والتحمّل طوال الرحلة. لكن هدف الرحلة تجاوز الإنجاز الجسدي بحد ذاته.

إذ سعى حداد من خلال هذه المبادرة إلى تحدي السرديات السائدة التي تختزل الإعاقة بوصفها نتيجة للنزاعات، والعمل على إعادة طرحها كمدخل أساسي لفهم الأثر الإنساني للنزاعات، وفتح مسارات جديدة للحوار والمشاركة وبناء السلام.

وعقب وصوله إلى قبرص، نقل حداد هذه الرؤية إلى الإطار الأكاديمي من خلال لقاء حواري في الجامعة الأميركية في بيروت – فرع قبرص في بافوس، جمع طلابًا وأساتذة وإدارة الجامعة، وركّز على إعادة تعريف دور الإعاقة ضمن سياقات النزاع. وقال حداد: "الإعاقة ليست قضية هامشية في زمن النزاع، بل مدخل لفهم الإنسان وإعادة بناء الحوار."

وفي افتتاح اللقاء، قال الدكتور مالك طبّال: "ما يقدّمه مايكل يتحدى المفاهيم التقليدية حول الصمود والقدرة الإنسانية، ويُظهر كيف يمكن لما يُنظر إليه كحدود أن يتحول إلى قوة دافعة للتغيير والتفاعل."

وفي كلمته الختامية، قال الدكتور وسيم الحاج: "للجامعات دور يتجاوز التعليم، يتمثل في خلق مساحات تنشأ فيها أشكال جديدة من الحوار. هذه المبادرة تعكس نوع الانخراط الذي يحتاجه العالم اليوم".

وتهدف المبادرة، التي انطلقت من شرق المتوسط، إلى التوسع عالميًا من خلال منصات حوار وأطر بحثية تدمج الخبرة المعيشة في تحليل النزاعات وصياغة السياسات، عبر جمع مؤسسات أكاديمية وصنّاع قرار وفاعلين إنسانيين، إلى جانب أشخاص متأثرين بالنزاعات.

وسعى هذا التوجه إلى إعادة صياغة النظرة إلى الإعاقة من حالة ترتبط بالهشاشة، إلى دور فاعل في فهم النزاعات والمساهمة في معالجتها.

وأكد حداد أن "هذه الرحلة تمثل بداية لمسار أوسع، يحمل رسالة مفادها أنه حتى في سياقات الانقسام وعدم الاستقرار، يبقى التحرك ممكنًا نحو فهم أعمق، وحوار أكثر إنسانية". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون من قبرص: "حزب الله" عرّض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أبعد من حرب تقليدية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تمكنا من شل بحرية إيران وقواتها الجوية ومعداتها المضادة للطائرات وهذا إنجاز عسكري مذهل
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا جوا وبحرا عشرات الأهداف في مناطق مختلفة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:16:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة الأميركية في بيروت

في الجامعة

اللبنانية

أكاديمية

إسرائيل

الرياض

بيروت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:34 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-03
Lebanon24
00:34 | 2026-05-03
Lebanon24
23:00 | 2026-05-02
Lebanon24
15:22 | 2026-05-02
Lebanon24
12:24 | 2026-05-02
Lebanon24
10:17 | 2026-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24