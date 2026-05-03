رياضة

الاتحاد اللبناني لألعاب القوى يحدد مواعيد البطولات

Lebanon 24
03-05-2026 | 10:00
الاتحاد اللبناني لألعاب القوى يحدد مواعيد البطولات
عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني لألعاب القوى جلسة في مقر الاتحاد بالدكوانة برئاسة رئيس الاتحاد رولان سعادة وحضور نائب الرئيس نعمة الله بجاني والأمين العام الدكتور وسيم الحولي وأمين الصندوق سيمون بطّاني والأعضاء ماريا كيفوركيان وفيليب بجاني وعماد القيسي.

وتقرّر تثبيت موعد بطولة لبنان الفردية للرجال والسيدات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد العامة للفرق (رجال وسيدات)، في مواعيدهما المحددة سابقا خلال شهري تموز وآب المقبلين. وتم تأجيل البطولات الوطنية للفئات العمرية، التي كان من المقرر إقامتها في شهر أيار، إلى مواعيد تحدد لاحقا.

كما تقرر تنظيم لقاء في ألعاب القوى على مدى أربعة أيام خلال شهر أيار موزعة على الشكل التالي: يوم للجري، يوم للوثب، يوم للرمي، ويوم مخصّص لسباقات التتابع. على أن يتم تحديد التاريخ في القريب العاجل، وإبلاغ الأندية عبر تعميم رسمي يتضمّن الشروط الفنية، برنامج اللقاء، واستمارات المشاركة.

كذلك، تمت الموافقة على المشاركة في البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى (تحت 23 سنة) والبطولة العربية الأولى (تحت 16 سنة)، والمقرر إقامتهما في الإسماعيلية - مصر، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 حزيران 2026.

