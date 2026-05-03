رياضة

يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة

Lebanon 24
03-05-2026 | 13:06
يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة
حقق مانشستر يونايتد فوزاً مثيراً على ليفربول بنتيجة 3-2 في قمة الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، بعدما قلب المباراة إلى عرض هجومي قوي من البداية حتى النهاية، ليحسم أيضاً تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ودخل يونايتد المواجهة بقوة، فافتتح ماتيوس كونيا التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف بنجامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة في الشوط الأول. ورغم محاولات ليفربول للعودة، بقي يونايتد الطرف الأكثر سيطرة وفعالية قبل الاستراحة.

لكن بداية الشوط الثاني جاءت مغايرة تماماً، إذ استغل ليفربول خطأين من لاعبي يونايتد ليعود سريعاً إلى اللقاء عبر دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48 وكودي غاكبو في الدقيقة 56، لتتعادل النتيجة وتشتعل المواجهة من جديد.

وفي وقت بدا فيه أن الزخم انتقل إلى الضيوف، نجح كوبي ماينو في خطف هدف الفوز ليونايتد في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة، مانحاً فريقه انتصاراً ثميناً في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة. كما اختير ماينو أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مؤثر هجومياً ودفاعياً.

وبهذا الفوز، ضمن فريق مايكل كاريك مكانه في دوري الأبطال قبل 3 جولات من نهاية الموسم، كما أكمل الثنائية في الدوري أمام ليفربول للمرة الأولى منذ عقد. في المقابل، ازدادت الضغوط على المدرب آرني سلوت بعد خسارة جديدة أبقت فريقه في صراع مفتوح على بطاقات التأهل الأوروبي.
