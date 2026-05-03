رياضة

وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً

Lebanon 24
03-05-2026 | 13:26
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
شهد ملعب "أولد ترافورد" لحظة قلق قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرّض المدرب الأسطوري السابق للنادي السير أليكس فيرغسون لوعكة صحية مفاجئة.

وكان فيرغسون، البالغ 84 عاماً، يستعد لمتابعة اللقاء من المدرجات، قبل أن يشعر بتوعك استدعى تدخل الطاقم الطبي في نفق مدرج "ستريتفورد إند".

وبحسب صحيفة "ذا صن"، تلقى فيرغسون الإسعافات الأولية في الملعب، قبل نقله بسيارة إسعاف لإجراء فحوص إضافية، فيما قال شهود عيان إنه كان جالساً وبدا "في حالة جيدة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي، وسط تفاؤل داخل مانشستر يونايتد باستقرار وضعه الصحي وإمكانية عودته إلى منزله قريباً.

ويُعد فيرغسون من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد مانشستر يونايتد إلى 38 لقباً خلال نحو 3 عقود، بينها 13 لقباً في الدوري الإنكليزي ولقبان في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ اعتزاله التدريب عام 2013، يحرص فيرغسون على متابعة مباريات مانشستر يونايتد من المدرجات. واكتفى النادي بعدم التعليق على الحادثة، مؤكداً احترام خصوصية فيرغسون وعائلته. (كووورة)
