القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة

تلقى النصر ضربة قوية في سباق المنافسة على لقب روشن السعودي، بعدما خسر أمام القادسية 3-1، في نتيجة أعادت إشعال صراع القمة مع في الجولات الأخيرة.

وجاءت خسارة "العالمي" بعد سلسلة طويلة من الانتصارات، إذ حقق 16 فوزاً متتالياً في الدوري، و20 انتصاراً في مختلف المسابقات.

وكرر القادسية تفوقه على النصر ذهاباً وإياباً، كما أصبح أول فريق يهزم فريق 5 مرات متتالية في تاريخ دوري روشن.

وقدّم القادسية خدمة كبيرة للهلال، صاحب المركز الثاني، إذ يمكن لـ"الزعيم" تقليص الفارق مع النصر إلى نقطتين فقط في حال فوزه على يوم الثلاثاء.

وساهم مصعب الجوير، لاعب الهلال السابق، في هذه الهدية بعدما سجل هدف تقدم القادسية 2-1.

وبعد مباراة الهلال والخليج، ستتبقى 3 جولات فقط على نهاية المسابقة، بينها مواجهة مرتقبة بين النصر والهلال قد تكون حاسمة في سباق اللقب. (الرياضية)

Advertisement