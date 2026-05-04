للمرة الـ21 في تاريخه.. إنتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي

حسم إنتر لقب الدوري للمرة الـ21 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما بهدفين دون رد مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

وتقدم إنتر عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق إلى 12 مع نابولي صاحب المركز الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.



ويبتعد إنتر ميلان بفارق 13 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثالث، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

واستعاد "النيراتزوري" لقب الدوري بعدما غاب عنه في الموسم الماضي الذي خسره في اللحظات الأخيرة لصالح نابولي، وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها إنتر ميلان باللقب في موسم 2023/2024.



وحقق إنتر اللقب الأول له بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري خلفا لسيميوني إنزاغي، مدرب السعودي الحالي.



ووسع إنتر ميلان الفارق في ألقاب الدوري بينه وبين غريمه التقليدي ميلان إلى لقبين، حيث توج الأخير باللقب 19 مرة كان أخرها موسم 2021/2022.