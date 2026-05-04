تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
للمرة الـ21 في تاريخه.. إنتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي
Lebanon 24
04-05-2026
|
00:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم إنتر
ميلان
لقب الدوري
الإيطالي
لكرة القدم
للمرة الـ21 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما بهدفين دون رد مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.
وتقدم إنتر عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني في الدقيقة 80.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق إلى 12 مع نابولي صاحب المركز الثاني وحامل لقب الموسم الماضي.
ويبتعد إنتر ميلان بفارق 13 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثالث، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.
واستعاد "النيراتزوري" لقب الدوري بعدما غاب عنه في الموسم الماضي الذي خسره في اللحظات الأخيرة لصالح نابولي، وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها إنتر ميلان باللقب في موسم 2023/2024.
وحقق إنتر اللقب الأول له بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو الذي تولى المهمة بداية الموسم الجاري خلفا لسيميوني إنزاغي، مدرب
الهلال
السعودي الحالي.
ووسع إنتر ميلان الفارق في ألقاب الدوري بينه وبين غريمه التقليدي ميلان إلى لقبين، حيث توج الأخير باللقب 19 مرة كان أخرها موسم 2021/2022.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي
Lebanon 24
عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي
04/05/2026 11:50:56
04/05/2026 11:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نابولي يحسم القمة أمام ميلان ويخطف وصافة الدوري الإيطالي
Lebanon 24
نابولي يحسم القمة أمام ميلان ويخطف وصافة الدوري الإيطالي
04/05/2026 11:50:56
04/05/2026 11:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نابولي يضيق الخناق على ميلان بفوزه على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي
Lebanon 24
نابولي يضيق الخناق على ميلان بفوزه على تورينو 2-1 في الدوري الإيطالي
04/05/2026 11:50:56
04/05/2026 11:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
04/05/2026 11:50:56
04/05/2026 11:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لكرة القدم
كرة القدم
الرومان
الهلال
السعود
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
Lebanon 24
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
03:20 | 2026-05-04
04/05/2026 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
Lebanon 24
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
23:00 | 2026-05-03
03/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
Lebanon 24
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
15:26 | 2026-05-03
03/05/2026 03:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
Lebanon 24
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
13:26 | 2026-05-03
03/05/2026 01:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة
Lebanon 24
يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة
13:06 | 2026-05-03
03/05/2026 01:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
07:00 | 2026-05-03
03/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
06:00 | 2026-05-03
03/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
08:22 | 2026-05-03
03/05/2026 08:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام وحقائق صادمة: كيف أجهضت الحرب فرصة تعافي الاقتصاد اللبناني؟
Lebanon 24
أرقام وحقائق صادمة: كيف أجهضت الحرب فرصة تعافي الاقتصاد اللبناني؟
05:00 | 2026-05-03
03/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:20 | 2026-05-04
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
23:00 | 2026-05-03
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
15:26 | 2026-05-03
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
13:26 | 2026-05-03
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
13:06 | 2026-05-03
يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة
12:51 | 2026-05-03
إنجاز لبناني جديد على الحلبات الأوروبية... عون يهنئ فغالي
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 11:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 11:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 11:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24