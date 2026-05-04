بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس

أعربت مجموعة من أبرز نجوم التنس في العالم عن خيبة أملهم الشديدة تجاه قيمة الجوائز المالية المقررة لبطولة المفتوحة "رولان غاروس"، منتقدين غياب التقدم في معالجة الشكاوى التي تقدموا بها سابقا.

ووجه 20 لاعبا ولاعبة، من بينهم يانيك سينر المصنف الأول على العالم والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم والإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على العالم والصربي جوكوفيتش والأميركية كوكو جوف والبولندية إيجا شفيونتيك، خطابا إلى بطولات الغراند سلام، الأربع الكبرى، في من العام الماضي، للمطالبة بحصة أكبر من الإيرادات وزيادة دورهم في اتخاذ القرارات.وذكرت "بي إيه ميديا" أنه رغم الإشارات الإيجابية التي أبدتها البطولات الكبرى سابقا بشأن الاستعداد للحوار، تزايدت حالة الإحباط لدى اللاعبين، مما دفع المجموعة ذاتها، التي تضم أغلب المصنفين العشرة الأوائل في الرابطتين العالميتين للاعبي ولاعبات التنس المحترفين، إلى إصدار بيان رسمي.وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة إجمالية في الجوائز بنسبة 9.5% مقارنة بالعام الماضي، ليحصل بطل وبطلة فردي الرجال والسيدات على 2.8 مليون لكل منهما (3.3 ملايين دولار).