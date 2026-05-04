رياضة

بسبب تصرف مبابي الأخير.. توتر داخل ريال مدريد

Lebanon 24
04-05-2026 | 08:02
بسبب تصرف مبابي الأخير.. توتر داخل ريال مدريد
تزايدت التقارير الصحفية حول توتر في العلاقة بين كيليان مبابي وإدارة ريال مدريد، بعد الجدل الذي أثارته رحلته الأخيرة إلى إيطاليا خلال فترة تعافيه من إصابة عضلية.
 
وبحسب ما أوردته صحيفة "آس"، حصل مبابي على إذن من النادي لقضاء فترة راحة قصيرة، إلا أن سفره إلى مدينة كالياري برفقة شريكته الممثلة الإسبانية إيستر إكسبوزيتو وظهوره الإعلامي الواسع أثار استياء داخل أروقة النادي.
 
وأشارت التقارير إلى أن توقيت الرحلة جاء في مرحلة حساسة من الموسم، حيث يستعد ريال مدريد لمباريات حاسمة، ما جعل بعض المسؤولين يرون أن سلوك اللاعب لم يكن مناسبا للظرف الرياضي الذي يعيشه الفريق.

كما تحدثت مصادر إعلامية عن أن هذا الجدل ساهم في زيادة التوتر داخل غرفة الملابس، وسط حديث عن تراجع التواصل بين مبابي وبعض زملائه، رغم الأرقام الكبيرة التي يحققها هذا الموسم بتسجيله 41 هدفا خلال مشاركته في 41 مباراة بمختلف البطولات.

وفي المقابل، اعتبر بعض الصحفيين أن الضجة المثارة حول عودته المتأخرة إلى مدريد قبل مباراة مهمة أمام إسبانيول تعكس حجم الضغط الإعلامي المحيط بالنجم الفرنسي في هذه المرحلة من الموسم. (روسيا اليوم) 
