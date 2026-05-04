تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بسبب تصرف مبابي الأخير.. توتر داخل ريال مدريد
Lebanon 24
04-05-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزايدت التقارير الصحفية حول توتر في العلاقة بين كيليان مبابي وإدارة
ريال مدريد
، بعد الجدل الذي أثارته رحلته الأخيرة إلى
إيطاليا
خلال فترة تعافيه من إصابة عضلية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "آس"، حصل مبابي على إذن من النادي لقضاء فترة راحة قصيرة، إلا أن سفره إلى مدينة كالياري برفقة شريكته الممثلة
الإسبانية
إيستر إكسبوزيتو وظهوره الإعلامي الواسع أثار استياء داخل أروقة النادي.
وأشارت التقارير إلى أن توقيت الرحلة جاء في مرحلة حساسة من الموسم، حيث يستعد
ريال
مدريد
لمباريات حاسمة، ما جعل بعض المسؤولين يرون أن سلوك اللاعب لم يكن مناسبا للظرف الرياضي الذي يعيشه الفريق.
كما تحدثت مصادر إعلامية عن أن هذا الجدل ساهم في زيادة التوتر داخل غرفة الملابس، وسط حديث عن تراجع التواصل بين مبابي وبعض زملائه، رغم الأرقام الكبيرة التي يحققها هذا الموسم بتسجيله 41 هدفا خلال مشاركته في 41 مباراة بمختلف البطولات.
وفي المقابل، اعتبر بعض الصحفيين أن الضجة المثارة حول عودته المتأخرة إلى مدريد قبل مباراة مهمة أمام إسبانيول تعكس حجم الضغط الإعلامي المحيط بالنجم الفرنسي في هذه المرحلة من الموسم. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
04/05/2026 15:53:30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
04/05/2026 15:53:30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
04/05/2026 15:53:30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب تراجع ريال مدريد عن ضم رودري
Lebanon 24
لهذه الاسباب تراجع ريال مدريد عن ضم رودري
04/05/2026 15:53:30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الإسبانية
إيطاليا
الرياض
روسيا
رياضي
مدريد
قد يعجبك أيضاً
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
Lebanon 24
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
03:20 | 2026-05-04
04/05/2026 03:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الـ21 في تاريخه.. إنتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي
Lebanon 24
للمرة الـ21 في تاريخه.. إنتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي
00:58 | 2026-05-04
04/05/2026 12:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
Lebanon 24
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
23:00 | 2026-05-03
03/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
Lebanon 24
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
15:26 | 2026-05-03
03/05/2026 03:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
Lebanon 24
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
13:26 | 2026-05-03
03/05/2026 01:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
03/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
10:00 | 2026-05-03
03/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
03/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:20 | 2026-05-04
بسبب الجوائز المالية.. نجوم التنس "يتمردون" على رولان غاروس
00:58 | 2026-05-04
للمرة الـ21 في تاريخه.. إنتر ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي
23:00 | 2026-05-03
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
15:26 | 2026-05-03
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
13:26 | 2026-05-03
وعكة مفاجئة في أولد ترافورد.. فيرغسون إلى المستشفى احترازياً
13:06 | 2026-05-03
يونايتد يحسم القمة المثيرة أمام ليفربول.. وتذكرة أوروبية مضمونة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 15:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24