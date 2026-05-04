بايرن ميونخ يكشف قميصه الجديد للموسم المقبل

يبدو لاعبو ، بطل الدوري الألماني على عجلة من أمرهم لارتداء الأطقم الجديدة التي تم تصميمها لموسم 2026 ـ 2027، والتي كشف عنها النادي البافاري اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ولقيت تفاعل الآلاف من المتابعين وإعجابهم.



وأعلن ميونخ اليوم عن طقمه الأساسي بالألوان التقليدية الأحمر والأبيض، والخاصة بالموسم المقبل، لكن فريق المدرب فينسنت كومباني سيظهر بالأقمصة الجديدة للمرة الأولى يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا في نصف نهائي ضد .



وكشف بايرن ميونخ، أن هذا الإعلان عن الأطقم الجديدة لم يأت مصادفة، بل جاء قبل أيام قليلة من مواجهة في مباراة الإياب من نصف نهائي أبطال يوم الأربعاء.

وبعد مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز تاريخي لباريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، اختار النادي البافاري الظهور الأول بطقمه الجديد على الساحة الأوروبية، يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا.



وتماشياً مع هوية النادي، يتميز الطقم باللون الأحمر، اللون التاريخي للفريق البافاري، مع لمسات عصرية من النقوش والتفاصيل الرسومية، مثل الخطوط الداكنة.



كما أن التصميم الجديد كلاسيكي، ولكنه متناسق مع أحدث إبداعات شركة أديداس، وظهر بهذا القميص، الذي يُعدّ جزءًا من استراتيجية تسويقية راسخة، الثلاثي الحاسم كين وأوليس ودياز خلال حفل التقديم، قبل أن يظهر به غنابري وجمال موسيالا وجوشوا كيميتش.

ووفقا للمصادر ذاتها، تُتيح هذه الاستراتيجية إطلاق القميص خلال لحظةٍ بارزة، تحت أضواء دوري أبطال أوروبا، حيث يحظى برواج أكبر، فيما ينتظر أن يحمل لاعبو بايرن ميونخ في حال التأهل أمام باريس سان جيرمان، الطقم ذاته أيضا في نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 أيار في بودابست.



وينتظر وفقا لتقارير إخبارية ألمانية أن يكشف بايرن ميونخ في الساعات عن كامل أطقمه الجديدة للموسم المقبل، بما فيها القميص الذي سيلعب به خارج ملعب أليانز أرينا والقميص الثالث الاحتياطي. (إرم نيوز)