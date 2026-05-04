بعد تعرضه لاعتداء من نيمار.. روبينيو جونيور يطالب بفسخ عقده مع سانتوس

04-05-2026 | 13:07
بعد تعرضه لاعتداء من نيمار.. روبينيو جونيور يطالب بفسخ عقده مع سانتوس
هدّد روبينيو جونيور، نجم سانتوس ونجل الأسطورة روبينيو، بفسخ عقده مع النادي بعد تعرضه لما وصفه بـ"الإهانة والاعتداء" من زميله نيمار خلال التدريبات.

وبحسب ما نقلته صحيفة "غلوبو" البرازيلية، فقد أرسل ممثلو اللاعب البالغ 18 عامًا إخطارًا غير رسمي إلى إدارة سانتوس يوم الاثنين، طالبوا فيه بالتدخل العاجل بشأن الحادثة التي وقعت خلال الحصة التدريبية صباح الأحد، والتي يُزعم تورط نيمار فيها.

كما وجّه روبينيو جونيور رسالة رسمية إلى إدارة النادي، تضمّنت ثلاث اتهامات بحق نيمار، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل لمناقشة إمكانية فسخ عقده، مبررًا ذلك بـ"غياب الحد الأدنى من شروط الأمان داخل النادي".

ووفقًا لروايته، فإن نيمار وجّه له إهانات مسيئة، وعرقله، ثم صفعه بقوة على وجهه داخل مركز تدريبات ري بيليه.

وفي خطابه، ألمح اللاعب الشاب إلى أن ما حصل قد يدفعه لإنهاء ارتباطه التعاقدي مع سانتوس.

من جهة أخرى، طالب فريقه القانوني النادي باتخاذ أربعة إجراءات خلال 48 ساعة، تشمل فتح تحقيق داخلي، تسليم تسجيلات التدريبات، إصدار توضيح رسمي حول ما جرى، وتحديد موعد لاجتماع لبحث إنهاء العقد.

وحذّر الفريق من أنه في حال عدم تجاوب سانتوس، فسيُعتبر ذلك "خرقًا للثقة التعاقدية"، ما قد يؤدي إلى فسخ غير مباشر للعقد، مع التلويح بإجراءات قانونية فورية، إضافة إلى المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية.

