امرأة "ستينية" قد تحسم عودة مورينيو إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "أبولا" أن مستقبل الجهاز الفني في نادي مرتبط بشكل كبير بموقف ماتيلدا فاريا، زوجة المدرب جوزيه مورينيو، إذ يُتوقع أن يكون لها تأثير حاسم في قرار عودته المحتملة إلى "سانتياغو برنابيو" خلال الصيف المقبل.



وبحسب الصحيفة، يُعد مورينيو من أبرز المرشحين للعودة إلى تدريب الفريق الملكي، الذي رحل عنه عام 2013، وذلك في ظل التغييرات الفنية التي شهدها النادي هذا الموسم، والتي تضمنت إقالة ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا بدلاً منه.

وأشارت "أبولا" إلى أن موقف ماتيلدا، البالغة من العمر 60 عاماً، قد يحسم وجهة مورينيو المقبلة، خصوصاً أن إدارة تأخذ في الاعتبار تجربتها السابقة في العاصمة ، وما رافقها من ضغوطات.

وخلال فترة إقامة العائلة في مدريد، واجهت ماتيلدا وأبناؤها، بحسب التقرير، ضغوطاً إعلامية لافتة، إلى جانب أجواء اجتماعية صعبة أثّرت أيضاً على مورينيو نفسه وسلوكه خلال تلك المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن ماتيلدا أصبحت تلعب دوراً مؤثراً في قرارات المدرب منذ مغادرته ريال مدريد، إذ ساهمت في قبوله تدريب توتنهام هوتسبير للبقاء قريباً من عائلته في ، كما كانت من أبرز الداعمين لرفضه عرض تدريب .