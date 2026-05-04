رياضة

امرأة "ستينية" قد تحسم عودة مورينيو إلى ريال مدريد

Lebanon 24
04-05-2026 | 23:00
امرأة ستينية قد تحسم عودة مورينيو إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن مستقبل الجهاز الفني في نادي ريال مدريد مرتبط بشكل كبير بموقف ماتيلدا فاريا، زوجة المدرب جوزيه مورينيو، إذ يُتوقع أن يكون لها تأثير حاسم في قرار عودته المحتملة إلى "سانتياغو برنابيو" خلال الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، يُعد مورينيو من أبرز المرشحين للعودة إلى تدريب الفريق الملكي، الذي رحل عنه عام 2013، وذلك في ظل التغييرات الفنية التي شهدها النادي هذا الموسم، والتي تضمنت إقالة تشابي ألونسو وتعيين ألفارو أربيلوا بدلاً منه.

وأشارت "أبولا" إلى أن موقف ماتيلدا، البالغة من العمر 60 عاماً، قد يحسم وجهة مورينيو المقبلة، خصوصاً أن إدارة ريال مدريد تأخذ في الاعتبار تجربتها السابقة في العاصمة الإسبانية، وما رافقها من ضغوطات.

وخلال فترة إقامة العائلة في مدريد، واجهت ماتيلدا وأبناؤها، بحسب التقرير، ضغوطاً إعلامية لافتة، إلى جانب أجواء اجتماعية صعبة أثّرت أيضاً على مورينيو نفسه وسلوكه خلال تلك المرحلة.

وأضافت الصحيفة أن ماتيلدا أصبحت تلعب دوراً مؤثراً في قرارات المدرب البرتغالي منذ مغادرته ريال مدريد، إذ ساهمت في قبوله تدريب توتنهام هوتسبير للبقاء قريباً من عائلته في لندن، كما كانت من أبرز الداعمين لرفضه عرض تدريب باريس سان جيرمان.

 
 
