وصل للمباراة 300 بالبريميرليغ.. انجاز جديد لسيلفا

سجل النجم بيرناردو سيلفا ظهوره رقم 300 في بطولة بقميص ، وذلك خلال تعادل ناديه 3 / 3 مع مضيفه إيفرتون، مساء أمس الإثنين، بالمرحلة الـ35 للمسابقة.





وأصبح لاعب الوسط المخضرم ثاني لاعب فقط في تاريخ سيتي يصل لهذا الإنجاز التاريخي، خلف الأسطورة الإسباني دافيد سيلفا الذي يتصدر القائمة برصيد 309 مباريات، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.



ويعد هذا الإنجاز هو الأحدث في مسيرة بيرناردو سيلفا الاستثنائية، التي امتدت لتسع سنوات داخل قلعة "الاتحاد"، والتي ستنتهي رسميا بنهاية الموسم الحالي.



وحقق بيرناردو سيلفا 19 لقبا رئيسيا حتى الآن مع مانشستر سيتي، من بينها 6 ألقاب في الدوري الممتاز، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ النادي.



ومع استمرار مطاردة فريق المدرب الإسباني جوسيب للمتصدر في الأسابيع الأخيرة من الموسم، يطمح سيلفا، البالغ من العمر 31 عاما، لإضافة لقب جديد لسجله الحافل بالميداليات قبل رحيله.

