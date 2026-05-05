17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
14
o
جبيل
17
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رياضة
كم نقطة يحتاج آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي؟
Lebanon 24
05-05-2026
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض فريق
مانشستر سيتي
لنتيجة سيئة أمام خصمه فريق إيفرتون في مباراة مساء أمس الاثنين في بطولة
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
واستضاف إيفرتون خصمه
مانشستر
سيتي في نهاية منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من
بطولة الدوري
الإنكليزي لذلك الموسم.
واكتفى مانشستر سيتي بنقطة بعد التعادل مع إيفرتون حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/3 ليصبح رصيده 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن
آرسنال
المتصدر ولديه مباراة مؤجلة ضد
كريستال بالاس
.
وتتبقى 4 مباريات أمام مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي أي 12 نقطة محتملة، أي أن الحد
الأقصى
الذي يستطيع الوصول إليه هو 83 نقطة.
وتتبقى 3 مباريات فقط أمام آرسنال حتى نهاية الموسم أي 9 نقاط محتملة أي أن الحد الأقصى الذي يستطيع الوصول إليه هو 85 نقطة.
وبالنظر إلى كون
أرسنال
يمتلك 76 نقطة في الوقت الحالي فإنه يحتاج 8 نقاط من أجل التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنكليزي.
وقد يحتاج آرسنال لعدد نقاط أقل من المذكور حال تعثر مانشستر سيتي في مبارياته المقبلة. (روسيا اليوم)
