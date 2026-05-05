كم نقطة يحتاج آرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي؟

تعرض فريق لنتيجة سيئة أمام خصمه فريق إيفرتون في مباراة مساء أمس الاثنين في بطولة الممتاز.

واستضاف إيفرتون خصمه سيتي في نهاية منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الإنكليزي لذلك الموسم.واكتفى مانشستر سيتي بنقطة بعد التعادل مع إيفرتون حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/3 ليصبح رصيده 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ولديه مباراة مؤجلة ضد .وتتبقى 4 مباريات أمام مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي أي 12 نقطة محتملة، أي أن الحد الذي يستطيع الوصول إليه هو 83 نقطة.وتتبقى 3 مباريات فقط أمام آرسنال حتى نهاية الموسم أي 9 نقاط محتملة أي أن الحد الأقصى الذي يستطيع الوصول إليه هو 85 نقطة.وبالنظر إلى كون يمتلك 76 نقطة في الوقت الحالي فإنه يحتاج 8 نقاط من أجل التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنكليزي.وقد يحتاج آرسنال لعدد نقاط أقل من المذكور حال تعثر مانشستر سيتي في مبارياته المقبلة. (روسيا اليوم)