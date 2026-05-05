رياضة
قبل مواجهة أرسنال.. سيميوني يكشف سر تغيير مكان إقامة أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
05-05-2026
|
10:53
علق الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو
مدريد
، بنوع من الدعابة على مسألة تغيير مقر إقامة الفريق قبل مواجهة أرسنال، في إياب الدور قبل النهائي
دوري أبطال أوروبا
.
ويحل نادي أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييغو سيميوني ضيفا على منافسه أرسنال اليوم الثلاثاء، في ملعب
الإمارات
، في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال (تشامبيونزليغ).
وذكرت
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي إيه ميديا) أن الفريق الإسباني أقام في فندق 4 نجوم قبل خسارته الثقيلة أمام أرسنال بنتيجة (0-4) في مرحلة الدوري خلال تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن أتلتيكو مدريد انتقل إلى فندق آخر 5 نجوم في شرق
لندن
بعد التعادل ذهابا بنتيجة (1-1) في الدور قبل النهائي للتشامبيونز ليغ.
وذكرت تقارير صحفية أن سيميوني قرر تغيير مقر الإقامة، لاعتقاده بأن التواجد في نفس الفندق الذي شهد خسارتهم برباعية، سيجلب النحس لفريقه.
وسئل دييغو سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين، عن صحة هذه المزاعم، فأجب قائلا: "وضعنا الآن أفضل مما كان عليه في تشرين الأول، وكان الفندق الجديد أرخص لهذا السبب غيرنا الفندق"، قبل أن ينتابه الضحك.
وأضاف: "نحن مقتنعون تماما بما نريده، لكن الأمر لن يعتمد علينا نحن مقتنعون بما يجب فعله، ويجب تنفيذ الخطة حتى النهاية".
وأشاد سيميوني بإمكانيات مهاجمه جوليان ألفاريز، قائلا: "يعد جوليان لاعبا لا يستهان به في هذه المباريات المهمة، فهو يعرف الدوري الإنكليزي جيدا، وقدم أداء رائعا في مباراة الذهاب، نأمل أن يتمكن من الرد بالشكل الذي تتطلبه المباراة". (روسيا اليوم)
