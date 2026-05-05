مبابي في "عزلة" داخل أسوار الملكي.. هل بدأت نهاية "الحلم" مبكراً؟

05-05-2026 | 11:12
مبابي في عزلة داخل أسوار الملكي.. هل بدأت نهاية الحلم مبكراً؟
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مرور المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بفترة عصيبة داخل أسوار ريال مدريد، حيث يواجه اللاعب تحديات بدنية وأزمات متلاحقة داخل غرفة الملابس. وأوضحت صحيفة "ماركا" أن النجم الفرنسي بات هدفاً لانتقادات متكررة بسبب تراجع أدائه وسلوكه المثير للجدل، وكان آخره سفره إلى إيطاليا خلال فترة تعافيه من الإصابة.

وأشار التقرير إلى تدهور علاقة مبابي بزملائه وبلوغها حد "العزلة"، لاسيما في ظل "صراع النفوذ" مع فينيسيوس جونيور الذي نجح في انتزاع زعامة الفريق وحظي بدعم اللاعبين والطاقم الفني بالكامل، بينما تفككت روابط مبابي مع محيطه الرياضي.
 
ورغم تصدره قائمة هدافي الفريق بـ 41 هدفاً، إلا أن الإصابات الخمس التي تعرض لها هذا العام تسببت في غيابه لـ 53 يوماً وفقدانه الانسجام مع "المرينغي".

من جانبه، ساهم المدرب أربيلوا في زيادة الجدل بعد تصريحاته التي تلت الفوز على إسبانيول، حيث خفف من حدة دفاعه عن اللاعب، معتبراً أن سفر مبابي إلى إيطاليا يقع ضمن "وقت اللاعب الحر" طالما أنه تحت إشراف الخدمات الطبية، مؤكداً أنه لا يمكنه التدخل في قرارات اللاعبين الشخصية خارج أوقات العمل الرسمية.
