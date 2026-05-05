بايراقداريان تستقبل خليل عون.. والرياضة اللبنانية تنتظر نهاية الحرب

اجتمعت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان بالسيد ، نجل رئيس الجمهورية ، في لقاءٍ خُصص لاستعراض الواقع العام الذي تمر به البلاد وتأثيره على القطاع الرياضي.



ووفقاً لبيان الوزارة، وضعت بايراقداريان ضيفها في أجواء الحراك الذي قادته الوزارة في الآونة الأخيرة، مستعرضةً النتائج الإيجابية للبرامج المنفذة، فيما كشفت عن وجود خطط وأنشطة جاهزة للتنفيذ جُمّدت قسراً بفعل الحرب الدائرة، مؤكدةً الجاهزية الكاملة لاستئناف النشاط الرياضي فور عودة الاستقرار إلى البلاد.

