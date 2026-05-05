ساكا يطرق باب الكبار.. هدف ذهبي يضعه في تاريخ آرسنال الأوروبي

دخل بوكايو ساكا، نجم آرسنال، قائمة خاصة في تاريخ النادي اللندني بدوري أبطال ، بعدما سجّل هدفاً ثميناً في شباك أتلتيكو ، خلال إياب نصف النهائي على ملعب " ".



وجاء هدف ساكا في الدقيقة 45، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس يان أوبلاك إثر تسديدة قوية من لياندرو تروسارد، ليمنح فريقه أفضلية مهمة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1.



وبهذا الهدف، رفع ساكا رصيده إلى 13 هدفاً بقميص آرسنال في ، ليصبح رابع أكثر لاعبي النادي تسجيلاً في تاريخ البطولة، متساوياً مع سيسك فابريغاس وفريدي ليونبيرغ.



ويتصدر تييري هنري قائمة هدافي آرسنال في بـ35 هدفاً، يليه روبن فان بيرسي بـ18 هدفاً، ثم ثيو والكوت بـ15 هدفاً، قبل ساكا الذي يواصل تثبيت مكانته بين أبرز الأسماء الأوروبية في تاريخ "المدفعجية".



ولم يتوقف إنجاز ساكا عند هذا الرقم، إذ أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ آرسنال الذي يسجل أكثر من هدف في مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا، بعدما سبق أن هزّ شباك سان جيرمان في الدور نفسه خلال موسم 2024-2025.



كما عزز النجم الإنجليزي حضوره اللافت على ملعب "الإمارات"، بعدما وصل إلى 44 هدفاً بقميص آرسنال في جميع البطولات على هذا الملعب، متساوياً مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت.



وتؤكد أرقام ساكا في دوري الأبطال على ملعب "الإمارات" قيمته الكبيرة داخل منظومة آرسنال، إذ ساهم في 14 هدفاً خلال 14 مباراة، بتسجيله 9 أهداف وصناعته 5 تمريرات حاسمة. (كووورة)

