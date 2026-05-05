راموس على رادار برشلونة.. وباريس لا يمانع رحيله

دخل المهاجم جونزالو راموس دائرة اهتمام ، بعدما أبدى انفتاحه على فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث النادي الكتالوني عن مهاجم جديد، في ظل غموض مستقبل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس داخل "كامب نو".

وارتبط برشلونة في الفترة الماضية بعدة أسماء هجومية، أبرزها جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو ، وجواو بيدرو مهاجم تشيلسي، قبل أن يظهر اسم راموس كخيار جديد.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلاً عن تقارير إنكليزية، فإن لا يغلق الباب أمام بيع راموس، الذي انضم إلى الفريق قادماً من بنفيكا في صيف 2024 مقابل 65 مليون .

ولا يبدو المهاجم البرتغالي راضياً عن دوره تحت قيادة لويس إنريكي، بعدما اكتفى غالباً بمقعد البدلاء هذا الموسم، رغم تسجيله 12 هدفاً في 41 مباراة.

ولم يبدأ راموس أي مباراة في ، كما لعب أقل من نصف الدقائق المتاحة في الدوري الفرنسي.

وقد تدفع صعوبة التعاقد مع ألفاريز أو جواو بيدرو، بسبب تمسك أتلتيكو مدريد وتشيلسي بخدماتهما، برشلونة إلى التحرك نحو خيار جونزالو راموس في الصيف. (كووورة)