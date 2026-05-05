تشافي يدخل حسابات تشيلسي.. مشروع جديد في ستامفورد بريدج

بدأ تشيلسي البحث عن مدرب دائم يقود الفريق في الموسم المقبل، وسط تداول اسم الإسباني تشافي هيرنانديز كأحد أبرز الخيارات المطروحة داخل النادي اللندني.



وتأتي هذه الخطوة بعد إقالة ليام روسينيور، في ظل موسم مخيب على مستوى الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم الظهور المقبول في كأس الاتحاد الإنكليزي.



ويقود كالوم مكفارلين الفريق مؤقتاً، لكن النتائج الأخيرة زادت الضغوط على الإدارة، بعدما خسر تشيلسي مباراته السادسة توالياً في الدوري أمام نوتنغهام فوريست 3-1. وكان هدف البرازيلي جواو بيدرو الأول للفريق خلال تلك السلسلة السلبية.



ويحتل تشيلسي المركز التاسع بـ48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز السابع المؤهل إلى المؤتمر ، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.



وبحسب صحيفة "إندبندنت" ، يبحث مالكو النادي عن مدرب قادر على قيادة المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على أسلوب هجومي يقوم على الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف.



ويبرز تشافي ضمن المرشحين، إذ ترى الإدارة أن أفكاره الفنية تنسجم مع التوجه المطلوب في "ستامفورد بريدج". وكان المدرب الإسباني قد قاد برشلونة خلال 3 مواسم، وحقق معه لقبي الدوري الإسباني والسوبر.

ولا يقتصر اهتمام تشيلسي على تشافي، إذ تراقب الإدارة أسماء أخرى، بينها ألونسو، وفرانشيسكو فاريولي مدرب بورتو، وسيسك فابريغاس مدرب كومو.

ومع اقتراب نهاية الموسم، يبدو قرار المدرب المقبل حاسماً في تحديد شكل مشروع تشيلسي الجديد، بين عودة سريعة إلى المنافسة أو استمرار المرحلة الانتقالية. (الرياضية)

