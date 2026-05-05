رياضة
ساكا يقود أرسنال إلى نهائي الأبطال.. حلم أوروبا يعود بعد 20 عاماً
Lebanon 24
05-05-2026
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد أرسنال إلى نهائي
دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بعدما تغلّب على ضيفه أتلتيكو
مدريد
1-0، في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب "
الإمارات
" في
لندن
.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر بوكايو
ساكا
في الدقيقة 44، ليمنح فريقه بطاقة العبور بعد مواجهة صعبة على الطرفين.
وبهذا الفوز، حسم أرسنال التأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.
وسيخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا النهائي يوم 30 أيار الجاري على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، عاصمة
المجر
.
وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس
سان جيرمان
، المقررة الأربعاء في
ألمانيا
، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز "PSG" بنتيجة 5-4.
ويعود آخر ظهور لأرسنال في نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
إلى موسم 2005-2006، حين خسر اللقب أمام
برشلونة
2-1 على ملعب
فرنسا
الدولي.
