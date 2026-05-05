ساكا يقود أرسنال إلى نهائي الأبطال.. حلم أوروبا يعود بعد 20 عاماً

عاد أرسنال إلى نهائي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بعدما تغلّب على ضيفه أتلتيكو 1-0، في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب " " في .

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر بوكايو في الدقيقة 44، ليمنح فريقه بطاقة العبور بعد مواجهة صعبة على الطرفين.

وبهذا الفوز، حسم أرسنال التأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وسيخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا النهائي يوم 30 أيار الجاري على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، عاصمة .

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس ، المقررة الأربعاء في ، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز "PSG" بنتيجة 5-4.

ويعود آخر ظهور لأرسنال في نهائي أبطال إلى موسم 2005-2006، حين خسر اللقب أمام 2-1 على ملعب الدولي.

