تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ساكا يقود أرسنال إلى نهائي الأبطال.. حلم أوروبا يعود بعد 20 عاماً

Lebanon 24
05-05-2026 | 16:56
A-
A+
ساكا يقود أرسنال إلى نهائي الأبطال.. حلم أوروبا يعود بعد 20 عاماً
ساكا يقود أرسنال إلى نهائي الأبطال.. حلم أوروبا يعود بعد 20 عاماً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عاد أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بعدما تغلّب على ضيفه أتلتيكو مدريد 1-0، في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب "الإمارات" في لندن.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر بوكايو ساكا في الدقيقة 44، ليمنح فريقه بطاقة العبور بعد مواجهة صعبة على الطرفين.
وبهذا الفوز، حسم أرسنال التأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.
وسيخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا النهائي يوم 30 أيار الجاري على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست، عاصمة المجر.
وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، المقررة الأربعاء في ألمانيا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز "PSG" بنتيجة 5-4.
ويعود آخر ظهور لأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2005-2006، حين خسر اللقب أمام برشلونة 2-1 على ملعب فرنسا الدولي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في بودابست.. مواجهات نارية في نصف نهائي أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بونو يقود "الهلال" إلى بلوغ نهائي كأس السعودية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 03:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

سان جيرمان

الإمارات

ألمانيا

برشلونة

المجر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-05-05
Lebanon24
16:31 | 2026-05-05
Lebanon24
13:00 | 2026-05-05
Lebanon24
12:12 | 2026-05-05
Lebanon24
12:00 | 2026-05-05
Lebanon24
11:12 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24