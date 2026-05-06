هل يفتح الدوري الأميركي أبوابه لصلاح بعد رحيله عن ليفربول؟

تحدث الصحفي الإنكليزي بين جاكوبز بحلقة جديدة من برنامج "توك سبورت" عن آخر المستجدات بشأم مستقبل والذي أعلن بالفعل الرحيل هذا الصيف عن فريقه الإنجليزي.





وقضى النجم المصري تسع سنوات في أنفيلد، قاد خلالها ليفربول إلى العديد من ألقاب ، والفوز بدوري أبطال .



ويستعد صلاح (33 عاما) لخوض مغامرة جديدة، ويقول جاكوبز إن المهاجم لا يفتقر إلى العروض.



وفيما يتعلق باحتمال لعبه في الدوري الأميركي، قال جاكوبز: "الجميع في الدوري الأميركي يقللون من شأن فكرة التعاقد مع صلاح".



وأضاف: "تحدثت إلى السير محمد منصور، مالك نادي سان ، وهو بريطاني الأصل، دعونا لا ننسى ذلك، وطرحت عليه السؤال قبل ثلاثة أسابيع فقط في توك سبورت، هل ستتعاقد مع صلاح؟، فأجاب: (حسنا، لو كان الأمر ، لفعلت، لكنه لا يتماشى مع نموذجنا) الذي يعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب".

