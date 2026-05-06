رياضة
هل يفتح الدوري الأميركي أبوابه لصلاح بعد رحيله عن ليفربول؟
Lebanon 24
06-05-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الصحفي الإنكليزي بين جاكوبز بحلقة جديدة من برنامج "توك سبورت" عن آخر المستجدات بشأم مستقبل
محمد صلاح
والذي أعلن بالفعل الرحيل هذا الصيف عن فريقه
ليفربول
الإنجليزي.
وقضى النجم المصري تسع سنوات في أنفيلد، قاد خلالها ليفربول إلى العديد من ألقاب
الدوري الإنجليزي الممتاز
، والفوز بدوري أبطال
أوروبا
.
ويستعد صلاح (33 عاما) لخوض مغامرة جديدة، ويقول جاكوبز إن المهاجم لا يفتقر إلى العروض.
وفيما يتعلق باحتمال لعبه في الدوري الأميركي، قال جاكوبز: "الجميع في الدوري الأميركي
لكرة القدم
يقللون من شأن فكرة التعاقد مع صلاح".
وأضاف: "تحدثت إلى السير محمد منصور، مالك نادي سان
دييغو
، وهو بريطاني
مصري
الأصل، دعونا لا ننسى ذلك، وطرحت عليه السؤال قبل ثلاثة أسابيع فقط في توك سبورت، هل ستتعاقد مع صلاح؟، فأجاب: (حسنا، لو كان الأمر
بيدي
، لفعلت، لكنه لا يتماشى مع نموذجنا) الذي يعتمد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب".
ممثلة شهيرة توجه رسالة دعم لمحمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول (صورة)
