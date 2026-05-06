وفاة حارس مرمى مصري سابق أثناء عمله في المعمار

توفي اللاعب المصري أحمد ، أمس الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الثاني في عقار سكني خلال عمله كنجار مسلح.



وخيم الحزن على الوسط الرياضي عقب الحادثة.

ولد حارس المرمى الراحل عام 1999. واستهل مسيرته الكروية في أندية "طلائع الجيش" و"دكرنس الرياضي" و"إنبي" و"الإنتاج الحربي". زاول مهنة البناء لتأمين مصدر رزق إضافي إلى جانب الرياضة.



فقد اللاعب الراحل توازنه في موقع العمل. وسقط من علو مرتفع. وأدت الإصابات البالغة إلى وفاته على الفور.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية معاينة موقع الحادث فور وقوعه. ونقلت فرق الإسعاف الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. وبدأت الإجراءات القانونية لاستخراج تصاريح الدفن.



إلى ذلك، تتابع التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. استبعدت التحريات المبدئية وجود شبهة جنائية. تترقب السلطات النتائج النهائية للتحقيقات.



عرف اللاعب الراحل بالالتزام والاجتهاد في الوسط الرياضي. أثار خبر وفاته صدمة بين زملائه.