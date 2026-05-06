تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"ضربة جديدة" يتلقاها الزمالك.. ما القصة؟

Lebanon 24
06-05-2026 | 07:31
A-
A+
ضربة جديدة يتلقاها الزمالك.. ما القصة؟
ضربة جديدة يتلقاها الزمالك.. ما القصة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة، صباح الأربعاء، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة، ليرتفع إجمالي القضايا الموقعة على النادي إلى 16 قضية، في تطور يزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.
Advertisement

ورغم أن "فيفا" لم يكشف عن الطرف المتسبب في القرار الأخير، إلا أن تزايد عدد القضايا يعكس حجم الأزمة المالية والقانونية التي يواجهها النادي، في ظل تراكم مستحقات متأخرة ونزاعات لم تُحسم حتى الآن.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت بالغ الحساسية، حيث يستعد الزمالك لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026 أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة مرتقبة تقام مساء السبت 9 أيار.

وبينما يتركز الاهتمام فنياً على المواجهة القارية، تفرض أزمة القيد نفسها كأحد أبرز التحديات التي تلقي بظلالها على استقرار الفريق.

مع هاذا، فإن إيقاف القيد لا يؤثر فقط على قدرة النادي في التعاقد مع لاعبين جدد، بل يحد أيضاً من مرونة الإدارة الفنية في إعادة بناء الفريق أو تدعيمه، ما قد ينعكس على المدى المتوسط، خاصة إذا استمرت العقوبات دون حلول.

وتدرك إدارة الزمالك أن الوقت لم يعد في صالحها، حيث تتطلب المرحلة الحالية تحركا سريعا لتسوية الملفات العالقة، سواء عبر سداد المستحقات أو التوصل إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا. فبدون ذلك، سيظل النادي مقيدا إداريا، في وقت يحتاج فيه إلى استعادة توازنه التنافسي محليا وقارياً.

في المحصلة، أزمة إيقاف القيد لم تعد مجرد ملف إداري عابر، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الزمالك على إدارة أزماته خارج الملعب، بالتوازي مع طموحاته داخله. 
مواضيع ذات صلة
"فيفا" يعاقب الزمالك ويحرمه من الانتقالات
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لا يريد حزب الله "المفاوضات المباشرة"؟ القصة "داخلية"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رضوى الشربيني تلجأ للقضاء... ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

لكرة القدم

كرة القدم

الجزائري

العقوبات

الجزائر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-05-06
Lebanon24
08:29 | 2026-05-06
Lebanon24
03:28 | 2026-05-06
Lebanon24
00:00 | 2026-05-06
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05
Lebanon24
16:56 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24