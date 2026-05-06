|
رياضة
قبل مواجهة سيراميكا الحاسمة.. طلب مفاجئ من إدارة الزمالك
Lebanon 24
06-05-2026
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقر مجلس إدارة
نادي الزمالك
، برئاسة حسين لبيب، على الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراته الأخيرة والحاسمة في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا.
ومن المنتظر إقامة المباراة يوم 20 أيار الجاري، في ختام منافسات بطولة
الدوري الممتاز
لمجموعة التتويج باللقب، إذ يحتاج
الزمالك
إلى نقطة واحدة فقط لإعلانه بطلًا للمسابقة للمرة الـ15 في تاريخه.
وفي الوقت الذي سيواجه فيه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، سيلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، فيما يواجه بيراميدز فريق سموحة.
وقال مصطفى أبو زهرة، عضو
مجلس إدارة اتحاد
الكرة
المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الزمالك أرسل اليوم خطابًا رسميًا يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا.
وأضاف: "الخطاب وصل إلى اتحاد الكرة بالفعل، وهذا الطلب حق مشروع لكل فريق".
وتابع: "اتحاد الكرة سيدرس الأمر مع
لجنة الحكام
، من أجل تحديد الطاقم الأجنبي المتاح لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا". (إرم نيوز)
