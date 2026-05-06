قبل مواجهة سيراميكا الحاسمة.. طلب مفاجئ من إدارة الزمالك

ومن المنتظر إقامة المباراة يوم 20 أيار الجاري، في ختام منافسات بطولة لمجموعة التتويج باللقب، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإعلانه بطلًا للمسابقة للمرة الـ15 في تاريخه. استقر مجلس إدارة ، برئاسة حسين لبيب، على الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لمباراته الأخيرة والحاسمة في الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي الوقت الذي سيواجه فيه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، سيلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، فيما يواجه بيراميدز فريق سموحة.



وقال مصطفى أبو زهرة، عضو المصري، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الزمالك أرسل اليوم خطابًا رسميًا يطلب فيه الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: "الخطاب وصل إلى اتحاد الكرة بالفعل، وهذا الطلب حق مشروع لكل فريق".



وتابع: "اتحاد الكرة سيدرس الأمر مع ، من أجل تحديد الطاقم الأجنبي المتاح لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا". (إرم نيوز)