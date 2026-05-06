تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

البطاقة الأخيرة... باريس وبايرن في ليلة القرار الاوروبية الأهم

Lebanon 24
06-05-2026 | 13:41
A-
A+
البطاقة الأخيرة... باريس وبايرن في ليلة القرار الاوروبية الأهم
البطاقة الأخيرة... باريس وبايرن في ليلة القرار الاوروبية الأهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل باريس سان جرمان مواجهة بايرن ميونيخ في أليانز أرينا، الليلة الساعة 10 مساء بتوقيت بيروت في مباراة الاياب في دوري أبطال أوروبا، متقدماً بنتيجة 5-4 من مباراة الذهاب، لكن هذه الأفضلية لا تمنحه هامشاً كبيراً من الأمان. فالفارق هدف واحد فقط، والمباراة تُلعب في ميونيخ، حيث يملك بايرن ما يكفي من الخبرة والضغط الجماهيري لقلب النتيجة.  فما هي السيناريوهات المتوقعة؟
Advertisement

باريس حقق الأهم في الذهاب: فاز، وسجل خمسة أهداف، وأثبت أنه قادر على ضرب بايرن دفاعياً. الفريق الفرنسي ظهر أكثر سرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، واستفاد من المساحات خلف لاعبي بايرن، لكن المشكلة أن استقبال أربعة أهداف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرته على حماية تقدمه في ألمانيا.

في المقابل، يدخل بايرن المباراة وهو يعرف أن المهمة صعبة لكنها واضحة. الفريق الألماني لا يحتاج إلى حسابات معقدة، بل إلى الفوز بفارق هدف لإعادة فتح المواجهة. قوة بايرن تبقى في شخصيته الأوروبية، وفي قدرته على الضغط العالي وفرض الإيقاع داخل ملعبه. لكنه في الوقت نفسه مطالب بتوازن أكبر، لأن الاندفاع الهجومي قد يمنح باريس المساحات التي يبحث عنها.

فنياً، الأفضلية قبل البداية تميل إلى باريس لأنه يملك النتيجة. لكن الأفضلية الميدانية قد تكون لبايرن بسبب الأرض والجمهور وحاجة الفريق إلى الهجوم منذ البداية. لذلك، ستكون الدقائق الأولى مؤثرة جداً: هدف مبكر لبايرن سيقلب الضغط كاملاً على باريس، أما صمود الفريق الفرنسي أو تسجيله هدفاً فسيجعل مهمة أصحاب الأرض أكثر تعقيداً. المباراة لن تُحسم فقط بجودة الهجوم، بل بقدرة كل فريق على التحكم في التفاصيل الصغيرة. باريس مطالب بعدم التراجع كثيراً، لأن الدفاع طوال المباراة أمام بايرن قد يكون خطراً. وبايرن مطالب بالهجوم من دون فوضى، لأن أي خطأ في التمركز قد يكلّفه هدفاً قاتلاً.

الخلاصة أن باريس يبدأ اللقاء بأفضلية الهدف، لكن بايرن لا يزال يملك فرصاً كبيرة. الترشيح المنطقي يمنح سان جرمان تقدماً بسيطاً، لا أكثر. أما إذا نجح بايرن في فرض ضغطه مبكراً، فقد تتحول المباراة إلى اختبار قاسٍ للفريق الفرنسي، وربما إلى عودة ألمانية جديدة في دوري الأبطال.
مواضيع ذات صلة
قمة باريس وبايرن.. التشكيل الرسمي لموقعة الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الطاقة الأوروبية: مسألة توفير وقود الطائرات هي القضية الأهم الآن
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلة أوروبية إيطالية خالصة: بولونيا وروما يتعادلان في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الحكومة تتّخذ قراراتها بشكلٍ هادئ وبالإجماع وقرار طرد السفير الإيراني اتُّخذ والأهمّ اليوم الذهاب باتجاه وقف العدوان والأضرار على لبنان (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال

بايرن ميونيخ

التحكم في

إلى باريس

الأوروبي

ألمانيا

الإيقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-05-06
Lebanon24
13:30 | 2026-05-06
Lebanon24
10:54 | 2026-05-06
Lebanon24
09:37 | 2026-05-06
Lebanon24
08:29 | 2026-05-06
Lebanon24
07:31 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24