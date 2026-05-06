خاص
البطاقة الأخيرة... باريس وبايرن في ليلة القرار الاوروبية الأهم
Lebanon 24
06-05-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل
باريس
سان جرمان مواجهة
بايرن ميونيخ
في أليانز أرينا، الليلة الساعة 10 مساء بتوقيت
بيروت
في مباراة الاياب في
دوري أبطال أوروبا
، متقدماً بنتيجة 5-4 من مباراة الذهاب، لكن هذه الأفضلية لا تمنحه هامشاً كبيراً من الأمان. فالفارق هدف واحد فقط، والمباراة تُلعب في ميونيخ، حيث يملك بايرن ما يكفي من الخبرة والضغط الجماهيري لقلب النتيجة. فما هي السيناريوهات المتوقعة؟
باريس حقق الأهم في الذهاب: فاز، وسجل خمسة أهداف، وأثبت أنه قادر على ضرب بايرن دفاعياً. الفريق الفرنسي ظهر أكثر سرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، واستفاد من المساحات خلف لاعبي بايرن، لكن المشكلة أن استقبال أربعة أهداف يطرح علامات استفهام جدية حول قدرته على حماية تقدمه في
ألمانيا
.
في المقابل، يدخل بايرن المباراة وهو يعرف أن المهمة صعبة لكنها واضحة. الفريق الألماني لا يحتاج إلى حسابات معقدة، بل إلى الفوز بفارق هدف لإعادة فتح المواجهة. قوة بايرن تبقى في شخصيته الأوروبية، وفي قدرته على الضغط العالي وفرض
الإيقاع
داخل ملعبه. لكنه في الوقت نفسه مطالب بتوازن أكبر، لأن الاندفاع الهجومي قد يمنح باريس المساحات التي يبحث عنها.
فنياً، الأفضلية قبل البداية تميل
إلى باريس
لأنه يملك النتيجة. لكن الأفضلية الميدانية قد تكون لبايرن بسبب الأرض والجمهور وحاجة الفريق إلى الهجوم منذ البداية. لذلك، ستكون الدقائق الأولى مؤثرة جداً: هدف مبكر لبايرن سيقلب الضغط كاملاً على باريس، أما صمود الفريق الفرنسي أو تسجيله هدفاً فسيجعل مهمة أصحاب الأرض أكثر تعقيداً. المباراة لن تُحسم فقط بجودة الهجوم، بل بقدرة كل فريق على
التحكم في
التفاصيل الصغيرة. باريس مطالب بعدم التراجع كثيراً، لأن الدفاع طوال المباراة أمام بايرن قد يكون خطراً. وبايرن مطالب بالهجوم من دون فوضى، لأن أي خطأ في التمركز قد يكلّفه هدفاً قاتلاً.
الخلاصة أن باريس يبدأ اللقاء بأفضلية الهدف، لكن بايرن لا يزال يملك فرصاً كبيرة. الترشيح المنطقي يمنح سان جرمان تقدماً بسيطاً، لا أكثر. أما إذا نجح بايرن في فرض ضغطه مبكراً، فقد تتحول المباراة إلى اختبار قاسٍ للفريق الفرنسي، وربما إلى عودة ألمانية جديدة في
دوري الأبطال
.
