موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست

حسم ، حامل اللقب، تأهله إلى نهائي بعد تعادله 1-1 مع مضيفه .

وكان الفريق الباريسي قد قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-4 في مواجهة مثيرة، قبل أن يفتتح لقاء الإياب بشكل مثالي عبر هدف مبكر سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة، مستفيداً من تمريرة مميزة من خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن هاري كين من إدراك التعادل لصالح ميونخ، إلا أن الهدف جاء متأخراً ولم يكن كافياً لقلب النتيجة.

وبذلك، تأهل إلى النهائي بمجموع 6-5 في المباراتين، حيث سيواجه الذي بدوره تخطى بعد فوزه 2-1 في مجموع اللقاءين، إثر انتصاره ذهاباً 1-0.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لموسم 2025-2026 يوم 30 أيار الجاري على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.