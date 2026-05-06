الفيفا يحدد موعد إعلان قوائم منتخبات كأس العالم وعدد اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا)، الأربعاء، أنه سيعتمد قائمة من 26 لاعبًا لكل منتخب في نهائيات التي تنطلق الشهر المقبل، وهو العدد نفسه الذي تم العمل به في نسخة قطر 2022.

وأوضح "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، أن المنتخبات المشاركة في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبًا، ستقدم قائمة أولية تتراوح بين 35 و55 لاعبًا، على أن تضم أربعة حراس مرمى، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستكون للاستخدام الداخلي فقط ولن يتم نشرها.

وأضاف أن القائمة النهائية التي سيتم اعتمادها في 2 يونيو، ستتألف من 23 إلى 26 لاعبًا، بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وبيّن الاتحاد الدولي أنه لا يمكن إجراء أي تعديل على القائمة النهائية إلا عبر استبدال لاعب من القائمة الأولية، وذلك في حال الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، على ألا يتم ذلك قبل أقل من 24 ساعة من أول مباراة للمنتخب في مونديال 2026.

كما أشار إلى إمكانية استبدال حارس مرمى من القائمة النهائية بآخر من القائمة الأولية في حال التعرض لإصابة أو مرض، وفي أي وقت خلال البطولة.

ولفت “فيفا” إلى أن المنتخبات قادرة على إعلان قوائمها في أي وقت، إلا أنها لا تصبح رسمية إلا بعد اعتمادها في الثاني من حزيران.

يُذكر أنه بين عامي 1930 و1998 كان يُسمح بتسجيل 22 لاعبًا في القوائم النهائية، قبل أن يرتفع العدد إلى 23 لاعبًا في مونديال الجنوبية واليابان 2002، ليستقر لاحقًا عند 26 لاعبًا منذ نسخة قطر 2022.

ويشهد مونديال 2026 مشاركة ثمانية منتخبات عربية، توزعت بين أربعة أفريقية (مصر، تونس، الجزائر، المغرب) وأربعة آسيوية (السعودية، قطر، ، الأردن)، في البطولة التي تستضيفها والمكسيك وكندا بين 11 حزيران و19 المقبلين.