رقم تاريخي.. ديمبلي على خطى رونالدو

واصل عثمان ديمبلي تألقه بقميص ، بعدما قاد الفريق الفرنسي إلى نهائي ، عقب التعادل مع بايرن ميونيخ 1-1 في إياب نصف النهائي على ملعب "أليانز أرينا".وكان سان جيرمان قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 5-4، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين 6-5، ويضرب موعداً مع آرسنال الإنكليزي يوم 30 أيار الجاري في العاصمة المجرية بودابست.وقدّم ديمبلي مباراة فعالة رغم قلة لمساته، إذ حصل على تقييم 7.6 وفق تطبيق "سوفا سكور"، وسجل هدف باريس الوحيد من تسديدته الوحيدة على المرمى، فيما بلغ معدل أهدافه المتوقعة 0.36 فقط.ولمس النجم الفرنسي 20 مرة، وأكمل 13 تمريرة صحيحة من أصل 16، بنسبة دقة بلغت 81%، كما وصلت دقة تمريراته في الثلث الأخير إلى 89%.وأرسل ديمبلي تمريرة ناجحة داخل منطقة الجزاء، ونجح في الكرات الطويلة بواقع تمريرتين صحيحتين من محاولتين، كما فاز بصراع أرضي وحيد وحقق نسبة نجاح 50% في الالتحامات الثنائية.وحقق ديمبلي رقماً لافتاً، إذ أصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب من الأدوار الإقصائية أمام بايرن ميونيخ خلال موسم واحد، منذ في موسم 2016-2017، حين سجل 5 أهداف بقميص .وبهذا العبور، يقترب باريس سان جيرمان من حلمه ، فيما يأمل ديمبلي ورفاقه مواصلة التألق في النهائي أمام آرسنال. (كووورة)