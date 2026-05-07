للعودة إلى ريال مدريد.. 9 شروط لمورينيو

07-05-2026 | 00:58
للعودة إلى ريال مدريد.. 9 شروط لمورينيو
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وضع 9 شروط للعودة إلى تدريب ريال مدريد، في حال قررت إدارة النادي فتح باب التفاوض معه خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب صحيفة "ESdiario" الإسبانية، طلب مورينيو عقداً لمدة عامين، مع منحه صلاحيات كاملة في بناء الفريق واختيار العناصر الأساسية، إلى جانب إعادة ترتيب ملفات فنية وطبية داخل النادي.

كما اشترط التحكم بملف التعاقدات وتحديد قائمة الراحلين، والاستغناء عن 7 لاعبين لا يدخلون ضمن مشروعه الفني، إضافة إلى العمل مع جهازه الحالي الآتي من بنفيكا، مع الإبقاء على ألفارو أربيلوا ضمن الطاقم الفني.

وطلب مورينيو أيضاً رحيل المعد البدني أنطونيو بينتوس بسبب تكرار الإصابات، وتقليص الجولات الصيفية التجارية في الولايات المتحدة وآسيا، والاعتماد على رأي طبي مستقل في ملفات إصابات اللاعبين.
ومن بين شروطه كذلك أن يكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز حلقة التواصل الوحيدة معه داخل ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادي تدرس هذه المطالب حالياً، على أن تحسم موقفها خلال أيام، وسط انقسام داخلي حول إمكانية منح المدرب البرتغالي هذا الحجم من الصلاحيات.

وترى بعض الأصوات داخل النادي أن عودة مورينيو قد تعيد الانضباط والشخصية القوية إلى غرفة الملابس، بعد موسم صعب عاشه ريال مدريد على مستوى النتائج والألقاب.

وكان مورينيو قد درب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق معه الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، قبل أن يرحل وسط أجواء متوترة. ويتولى حالياً تدريب بنفيكا، بعدما وقع عقده مع النادي في أيلول 2025. (روسيا اليوم)
