بيكيه.. عقوبة قاسية بسبب تهديد الحكام

تعرّض جيرارد بيكيه، مالك نادي أندورا الناشط في الدرجة الثانية الإسباني، لعقوبة إيقاف ست مباريات بسبب تصرفات اعتُبرت عنيفة تجاه الحكام.وجاءت العقوبة بعد انفعال بيكيه على الحكم عقب خسارة أندورا أمام ألباسيتي بنتيجة 1-0، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" أن مدافع ومنتخب السابق، الذي اشترى نادي أندورا عام 2018، احتك لفظياً بالحكام عن قرب بين شوطي المباراة وبعد نهايتها.وبحسب الاتحاد الإسباني ، قال بيكيه لحكم اللقاء: "نحن هنا في أندورا نتسم بالتحضر، ولكن في بلد آخر، كنت ستتعرض للضرب المبرح".وإلى جانب إيقافه ست مباريات وتغريمه مالياً، تقرر أيضاً إيقاف بيكيه لمدة شهرين بسبب تصرفات علنية وُصفت بأنها تتنافى مع أخلاقيات الرياضة.كما شملت إغلاق المقصورة الرئيسية ومقاعد كبار الزوار لمباراتين، إضافة إلى عقوبات بحق مسؤولين آخرين.، اعترض نادي أندورا في بيان رسمي على القرارات، ولوّح باتخاذ إجراءات قانونية.ويحتل أندورا المركز العاشر في جدول دوري الدرجة الثانية الإسباني قبل أربع جولات على نهاية الموسم. (الجزيرة)