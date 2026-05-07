ما حقيقة توقيع صلاح لفريق إسباني؟

أثارت ضجة كبيرة صورة للنجم المصري محمد صلاح انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بقميص نادي اتلتيكو الإسباني ، علاوة على ذلك وكأنه يوقع على عقود الانضمام إلى صفوفه.

Advertisement

وأعلن محمد صلاح رسميا في وقت سابق، أنه سيرحل عن نادي ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي، من دون الإعلان عن وجهته المقبلة.



وارتبط اسم النجم المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي والأمريكي والتركي والإيطالي.



وزعمت تقارير صحيفة أن محمد صلاح وقع على عقد لنادي اتلتيكو مدريد لمدة ثلاث مواسم ومقابل راتب سنوي يصل الى 22 مليون ، إضافة إلى ميزات أخرى حال تحقيق الألقاب مع الفريق الإسباني.

وانتشرت تلك الصورة "المزيفة" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات للمنسق الإعلامي لمنتخب مصر محمد مراد، بأن هناك عدة أندية إسبانية تسعى للتعاقد مع صلاح في الموسم المقبل.



ولكن لا يوجد أي تأكيد رسمي حتى الآن بشأن انتقال صلاح إلى أتلتيكو مدريد، والتحقيقات كشفت أن هذه الصور مولَدة بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية.