من مدريد إلى السيتي.. هل يحطّم فينيسيوس غرفة الملابس قبل رحيله؟

عشية "كلاسيكو" الحسم أمام ، انفجر الوضع الداخلي في إثر مشاجرة عنيفة اندلعت بين النجمين فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، مما أدى إلى نقل اللاعب الأوروغوياني إلى المستشفى وفتح تحقيق تأديبي عاجل من قبل .وفي تفاصيل "الفضيحة" التي هزت ، تبادل اللاعبان الاتهامات حول تسريب أسرار غرفة الملابس، قبل أن تفجر صحيفة "موندو ديبورتيفو" قنبلة من العيار الثقيل بالكشف عن هوية "الجاسوس"، مشيرةً إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور هو من سرّب تفاصيل الواقعة للإعلام. ويربط مراقبون هذا السلوك بتوتر علاقة فينيسيوس بالإدارة وتعثر مفاوضات تجديد عقده، وسط أنباء عن اتصالات سرية مع لضمه الصيف المقبل.ميدانياً، يأتي هذا الزلزال في أسوأ توقيت ممكن للميرنغي، حيث يحتاج الغريم برشلونة إلى نقطة وحيدة في مباراة الأحد ليتوج رسمياً بلقب "الليغا"، مستغلاً فارق الـ11 نقطة وحالة الضياع التي تضرب صفوف وصيفه .