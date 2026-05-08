اشتباك "بالأيدي والأرجل" في UFC.. شيماييف يفقد أعصابه وستريكلاند يتوعد

تحول المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة UFC 328 في مدينة نيوآرك إلى ساحة عراك مفتوحة، بعدما اعتدى المقاتل الشيشاني حمزات شيماييف بالركل على منافسه الأميركي شون ستريكلاند أثناء مواجهة النظرات التقليدية.وبدأ التوتر بتبادل حاد للإهانات اللفظية قبل أن يفقد شيماييف السيطرة ويوجه ركلة مفاجئة لستريكلاند، مما استدعى تدخلاً فورياً وسريعاً من عناصر الأمن لفض الاشتباك ومنع تفاقم الأمور على المسرح.ويدخل شيماييف النزال فجر الأحد المقبل مدافعاً عن لقبه في الوزن المتوسط، وهو الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في 9 نزالات متتالية داخل المنظمة، بينما يسعى البطل السابق ستريكلاند لاستعادة الحزام وتعويض فارق الخبرة أمام "الوحش الشيشاني".