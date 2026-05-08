رياضة
غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني
Lebanon 24
08-05-2026
|
11:36
أعلن
ريال مدريد
فرض عقوبات مالية على
الثنائي
فيديريكو فالفيردي
وأوريلين تشواميني، بعد الحادثة التي وقعت بينهما على هامش حصة تدريبية يوم الخميس الماضي.
وبحسب تقارير صحافية، نشب خلاف بين اللاعبين، قبل أن يتعرض
فالفيردي
لإصابة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بعدما اصطدم بطاولة داخل مقر التدريبات، وسط تضارب في الروايات حول تفاصيل ما جرى.
من جهته
، نفى فالفيردي حصول أي اشتباك بالأيدي مع تشواميني، مؤكداً أن الأمر لم يتجاوز مشادة لفظية.
ورغم ذلك، فتح
ريال
مدريد
تحقيقاً تأديبياً في الحادثة، قبل أن يعلن، الجمعة، قراراته النهائية.
وأوضح النادي أن اللاعبين مثلا أمام المحقق، وأعربا عن أسفهما لما حدث، كما قدما اعتذارهما لبعضهما البعض، وللنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير.
وأكد ريال مدريد أن فالفيردي وتشواميني أبديا تعاونهما الكامل واستعدادهما لتقبل أي عقوبة يراها النادي مناسبة.
وبناءً على ذلك، قرر ريال مدريد تغريم كل لاعب مبلغ 500 ألف
يورو
، معلناً إغلاق الإجراءات الداخلية المرتبطة بالحادثة.
