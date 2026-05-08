غرامة قاسية.. ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني

وبحسب تقارير صحافية، نشب خلاف بين اللاعبين، قبل أن يتعرض لإصابة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بعدما اصطدم بطاولة داخل مقر التدريبات، وسط تضارب في الروايات حول تفاصيل ما جرى.، نفى فالفيردي حصول أي اشتباك بالأيدي مع تشواميني، مؤكداً أن الأمر لم يتجاوز مشادة لفظية.ورغم ذلك، فتح تحقيقاً تأديبياً في الحادثة، قبل أن يعلن، الجمعة، قراراته النهائية.وأوضح النادي أن اللاعبين مثلا أمام المحقق، وأعربا عن أسفهما لما حدث، كما قدما اعتذارهما لبعضهما البعض، وللنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير.وأكد ريال مدريد أن فالفيردي وتشواميني أبديا تعاونهما الكامل واستعدادهما لتقبل أي عقوبة يراها النادي مناسبة.وبناءً على ذلك، قرر ريال مدريد تغريم كل لاعب مبلغ 500 ألف ، معلناً إغلاق الإجراءات الداخلية المرتبطة بالحادثة.