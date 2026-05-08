هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو

08-05-2026 | 12:29
هكذا وصف ميسي حقبة التنافس مع رونالدو
تحدث ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي، عن المنافسة الطويلة التي جمعته بكريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، معتبراً أنها جاءت بصورة طبيعية داخل كرة القدم.
وقال ميسي في مقابلة مع الصحافي الأرجنتيني بولو ألفاريز: "المقارنة مع كريستيانو أمر طبيعي تماماً في عالم كرة القدم. كان هو في ريال مدريد وكنت أنا في برشلونة، وهما خصمان تاريخيان".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "تنافسنا على الألقاب مع ناديينا. كرة القدم لطالما أحبت المقارنات والمنافسات، وأن يفضّل الناس لاعباً على آخر".

وأوضح أن هذه المنافسة نشأت ضمن أجواء اللعبة، كما يحصل بين الأندية والمنتخبات، وبقيت دائماً في الإطار الرياضي، مشيراً إلى أن نجاحات الطرفين زادت من حدّتها مع مرور الوقت.

وتابع ميسي: "لم تكن بيننا صداقة شخصية حقيقية، لأننا كنا نلتقي نادراً، فقط في المباريات أو حفلات الجوائز. كنا نتنافس دائماً لمعرفة من سيفوز، لكن علاقتنا كانت جيدة دائماً".

وختم: "اليوم نحن بعيدان عن بعضنا وفي مراحل مختلفة من حياتنا، لكن كل شيء كان مرتبطاً بالرياضة. أعتقد أنها كانت حقبة رائعة استمتع بها الناس فعلاً، ومنافسة استثنائية".
عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي
هل سيشارك ميسي في "مونديال 2026"؟
فيديوهات من داخل سجن "صيدنايا" من حقبة نظام الأسد.. شاهدوها
اعتقال "الفرا" في سوريا.. هذا ما كان يفعله في حقبة الأسد
