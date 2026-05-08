هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو

وقال ميسي في مقابلة مع الصحافي الأرجنتيني بولو ألفاريز: "المقارنة مع كريستيانو أمر طبيعي تماماً في عالم كرة القدم. كان هو في وكنت أنا في ، وهما خصمان تاريخيان".وأضاف النجم الأرجنتيني: "تنافسنا على الألقاب مع ناديينا. كرة القدم لطالما أحبت المقارنات والمنافسات، وأن يفضّل الناس لاعباً على آخر".وأوضح أن هذه المنافسة نشأت ضمن أجواء اللعبة، كما يحصل بين الأندية والمنتخبات، وبقيت دائماً في الإطار الرياضي، مشيراً إلى أن نجاحات الطرفين زادت من حدّتها مع مرور الوقت.وتابع ميسي: "لم تكن بيننا صداقة شخصية حقيقية، لأننا كنا نلتقي نادراً، فقط في المباريات أو حفلات الجوائز. كنا نتنافس دائماً لمعرفة من سيفوز، لكن علاقتنا كانت جيدة دائماً".وختم: "اليوم نحن بعيدان عن بعضنا وفي مراحل مختلفة من حياتنا، لكن كل شيء كان مرتبطاً بالرياضة. أعتقد أنها كانت حقبة رائعة استمتع بها الناس فعلاً، ومنافسة استثنائية".