بعد الاشكال الكبير.. زوجة فالفيردي تخرج عن صمتها: لقد تجاوز الأمر حدّه

08-05-2026 | 23:00
بعد الاشكال الكبير.. زوجة فالفيردي تخرج عن صمتها: لقد تجاوز الأمر حدّه
ردّت مينا بونينو، زوجة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، على الشائعات التي تحدثت عن شجار عنيف بين زوجها وزميله أوريلين تشواميني، مهاجمةً وسائل إعلام ومنتقدين عبر حسابها على "إنستغرام".
وقالت بونينو في منشور عبر خاصية "ستوري": "لقد سئمت من هؤلاء الناس. سئمت من الأشخاص الذين يتحدثون دون أي رادع. ماذا يريدون أكثر؟ ما الأدلة التي يبحثون عنها؟".

وأضافت: "حاولت حلّ الأمر بشكل خاص، لكن الناس منافقون. يتظاهرون باللطف معي، ثم ينشرون اشياء قذرة"، مشددة على أن "الكلام والتشهير وتشويه سمعة الناس له عواقب".

وأشارت بونينو، وهي حامل في شهرها السادس، إلى أنها تمر بمرحلة حساسة، قائلة: "كان يجب أن أكون منشغلة بصحة طفلي، لكن هناك من يهاجمني باستمرار من دون أي سبب. كفى، لقد تجاوز الأمر حدّه".

ونفت زوجة فالفيردي وقوع أي شجار، موضحة أن إصابة زوجها جاءت نتيجة ارتطام في الرأس، وقالت: "فيدي فالفيردي ارتطم رأسه، ولذلك يرتدي قبعة. هناك جرح لا يمكن رؤيته بسبب القبعة، لكنه ليس نتيجة لكمة لأنه لم تحدث أي مشاجرة".

وختمت بلهجة غاضبة: "هذا حسابي على إنستغرام، وهذه عائلتي، وليس عليّ أن أشرح أو أوضح أي شيء. اتركوني وشأني".
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وقوع شجار بين فالفيردي وتشواميني في مركز تدريبات ريال مدريد، وهو ما نفاه اللاعبان، فيما أكد النادي أن الإصابة جاءت نتيجة حادث تدريبي. (كووورة)
