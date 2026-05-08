بعد الاشكال الكبير.. زوجة فالفيردي تخرج عن صمتها: لقد تجاوز الأمر حدّه

وقالت بونينو في منشور عبر خاصية " ": "لقد سئمت من هؤلاء الناس. سئمت من الأشخاص الذين يتحدثون دون أي رادع. ماذا يريدون أكثر؟ ما الأدلة التي يبحثون عنها؟".وأضافت: "حاولت حلّ الأمر بشكل خاص، لكن الناس منافقون. يتظاهرون باللطف معي، ثم ينشرون اشياء قذرة"، مشددة على أن "الكلام والتشهير وتشويه سمعة الناس له عواقب".وأشارت بونينو، وهي حامل في شهرها السادس، إلى أنها تمر بمرحلة حساسة، قائلة: "كان يجب أن أكون منشغلة بصحة طفلي، لكن هناك من يهاجمني باستمرار من دون أي سبب. كفى، لقد تجاوز الأمر حدّه".ونفت زوجة وقوع أي شجار، موضحة أن إصابة زوجها جاءت نتيجة ارتطام في الرأس، وقالت: " ارتطم رأسه، ولذلك يرتدي قبعة. هناك جرح لا يمكن رؤيته بسبب القبعة، لكنه ليس نتيجة لكمة لأنه لم تحدث أي مشاجرة".وختمت بلهجة غاضبة: "هذا حسابي على إنستغرام، وهذه عائلتي، وليس عليّ أن أشرح أو أوضح أي شيء. اتركوني وشأني".وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وقوع شجار بين فالفيردي وتشواميني في مركز تدريبات ، وهو ما نفاه اللاعبان، فيما أكد النادي أن الإصابة جاءت نتيجة حادث تدريبي. (كووورة)