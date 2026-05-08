تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد الاشكال الكبير.. زوجة فالفيردي تخرج عن صمتها: لقد تجاوز الأمر حدّه
Lebanon 24
08-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت مينا بونينو، زوجة لاعب
ريال مدريد
فيديريكو فالفيردي
، على الشائعات التي تحدثت عن
شجار
عنيف بين زوجها وزميله أوريلين تشواميني، مهاجمةً وسائل إعلام ومنتقدين عبر حسابها على "إنستغرام".
Advertisement
وقالت بونينو في منشور عبر خاصية "
ستوري
": "لقد سئمت من هؤلاء الناس. سئمت من الأشخاص الذين يتحدثون دون أي رادع. ماذا يريدون أكثر؟ ما الأدلة التي يبحثون عنها؟".
وأضافت: "حاولت حلّ الأمر بشكل خاص، لكن الناس منافقون. يتظاهرون باللطف معي، ثم ينشرون اشياء قذرة"، مشددة على أن "الكلام والتشهير وتشويه سمعة الناس له عواقب".
وأشارت بونينو، وهي حامل في شهرها السادس، إلى أنها تمر بمرحلة حساسة، قائلة: "كان يجب أن أكون منشغلة بصحة طفلي، لكن هناك من يهاجمني باستمرار من دون أي سبب. كفى، لقد تجاوز الأمر حدّه".
ونفت زوجة
فالفيردي
وقوع أي شجار، موضحة أن إصابة زوجها جاءت نتيجة ارتطام في الرأس، وقالت: "
فيدي فالفيردي
ارتطم رأسه، ولذلك يرتدي قبعة. هناك جرح لا يمكن رؤيته بسبب القبعة، لكنه ليس نتيجة لكمة لأنه لم تحدث أي مشاجرة".
وختمت بلهجة غاضبة: "هذا حسابي على إنستغرام، وهذه عائلتي، وليس عليّ أن أشرح أو أوضح أي شيء. اتركوني وشأني".
وكانت تقارير إعلامية قد زعمت وقوع شجار بين فالفيردي وتشواميني في مركز تدريبات
ريال
مدريد
، وهو ما نفاه اللاعبان، فيما أكد النادي أن الإصابة جاءت نتيجة حادث تدريبي. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذا آخر خبر عن حالته الصحية
Lebanon 24
زوجة هاني شاكر تخرج عن صمتها.. وهذا آخر خبر عن حالته الصحية
09/05/2026 10:03:34
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي صلاح تخرج عن صمتها: السحر يلاحقني والزواج ليس أولويتي
Lebanon 24
نانسي صلاح تخرج عن صمتها: السحر يلاحقني والزواج ليس أولويتي
09/05/2026 10:03:34
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
09/05/2026 10:03:34
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها
Lebanon 24
للمرة الاولى: شيرين تخرج عن صمتها بعد غياب طويل.. وهذا ما كشفته عن عودتها
09/05/2026 10:03:34
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديريكو فالفيردي
فيدي فالفيردي
ريال مدريد
فيردي
ستوري
ديريك
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.. "تصريحات مفاجئة" من ميسي
Lebanon 24
قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.. "تصريحات مفاجئة" من ميسي
01:00 | 2026-05-09
09/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنزيما يطوي صفحة الاتحاد.. ويتوّج سريعاً مع الهلال
Lebanon 24
بنزيما يطوي صفحة الاتحاد.. ويتوّج سريعاً مع الهلال
16:05 | 2026-05-08
08/05/2026 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
Lebanon 24
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
13:33 | 2026-05-08
08/05/2026 01:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
Lebanon 24
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
13:00 | 2026-05-08
08/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
Lebanon 24
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
12:29 | 2026-05-08
08/05/2026 12:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
Lebanon 24
آلاف الأسلحة في جنوب لبنان.. تقرير إسرائيلي ينشر الصور
15:00 | 2026-05-08
08/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
Lebanon 24
"صفقة من ترامب للبنان"؟ إقرأوا ما قاله تقرير أميركيّ
14:00 | 2026-05-08
08/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
Lebanon 24
هذه الدولة هي الرابح الأكبر في الحرب الإيرانية.. تقرير لـ"The Telegraph" يُحدد هويتها
12:30 | 2026-05-08
08/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن دور جنبلاط وبري.. هذا ما نقلته "معاريف" الإسرائيلية
Lebanon 24
عن دور جنبلاط وبري.. هذا ما نقلته "معاريف" الإسرائيلية
15:34 | 2026-05-08
08/05/2026 03:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس؟
Lebanon 24
لماذا استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبيّة في هذا التوقيت الحساس؟
12:00 | 2026-05-08
08/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:00 | 2026-05-09
قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.. "تصريحات مفاجئة" من ميسي
16:05 | 2026-05-08
بنزيما يطوي صفحة الاتحاد.. ويتوّج سريعاً مع الهلال
13:33 | 2026-05-08
حال طوارئ داخل ريال مدريد.. خلافات خطيرة بين اللاعبين ومبابي يُجلد من الجماهير
13:00 | 2026-05-08
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
12:29 | 2026-05-08
هكذا وصف ميسي حقبة "التنافس" مع رونالدو
11:42 | 2026-05-08
سلام يهنئ بعثة الكيمبو اللبنانية على إنجازها العالمي في تركيا
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
09/05/2026 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24