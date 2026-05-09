قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.. "تصريحات مفاجئة" من ميسي

09-05-2026 | 01:00
قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.. تصريحات مفاجئة من ميسي
قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026، رأى نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي أن هناك منتخبات "تبدو في وضع أفضل" من منتخب بلاده.
وأكد ميسي أن جماهير الأرجنتين محقة في الحلم بإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية تواليا، لكنه حذر في الوقت نفسه من قوة المنافسين.

وقال ميسي في مقابلة نشرت عبر "يوتيوب" مع الإعلامي بوليو ألفاريس: "هناك العديد من اللاعبين الذين يعانون إصابات أو نقصا في الجاهزية البدنية، لكن عندما تجتمع المجموعة أثبتت دائما أنها قادرة على المنافسة وتسعى للفوز".

وأضاف النجم المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، أن المنافسة ستكون قوية جدا، مشيرا إلى أن "فرنسا تعيش حالة رائعة مجددا، وتمتلك عددا كبيرا من اللاعبين على أعلى مستوى"، في إشارة إلى المنتخب الذي خسر أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

كما رشح ميسي منتخبات إسبانيا والبرازيل للمنافسة، واصفا البرتغال بأنها "منتخب شديد التنافسية"، مؤكدا أن ألمانيا وإنجلترا يبقيان دائما ضمن المنتخبات الخطيرة.وأكد أن بعض هذه المنتخبات تبدو في وضع أفضل من الأرجنتين.

ولم يحسم نجم إنتر ميامي الأميركي الذي سيبلغ 39 عاما في حزيران المقبل، مشاركته رسميا في كأس العالم المقبلة المقررة بين 11 حزيران و19 تموز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورغم ذلك، شدد ميسي على أنه لا يضع حدا زمنيا لمسيرته الكروية، في ظل استمرار شغفه بالمنافسة.

وقال: "أحب لعب كرة القدم، وسأواصل ذلك حتى لا أعود قادرا على اللعب".
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
