فيفا يعدّل لوائح كأس العالم 2026

أعلن (فيفا) عن اعتماد تعديل جديد على لوائح بطولة 2026، التي تستضيفها والمكسيك وكندا خلال الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 المقبلين، يقضي بعدم ترحيل بعض من التصفيات إلى النهائيات.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع مجلسه في مدينة فانكوفر الكندية، أن التعديل شمل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح البطولة، بحيث لا تُنقل إلى النهائيات البطاقات الصفراء الفردية، أو الإيقافات لمباراة واحدة أو أكثر الناتجة عن تراكم الإنذارات خلال التصفيات.

كما يشمل القرار عدم انتقال الإيقافات المترتبة على بطاقات حمراء غير مباشرة أو بطاقات حمراء مباشرة مرتبطة بمنع فرصة تهديف واضحة أو بسبب اللعب العنيف، خلال مباريات التصفيات.

في المقابل، أكد «فيفا» أن العقوبات الناتجة عن البطاقات الحمراء المباشرة في الحالات الخطيرة ستظل سارية وتنتقل إلى النهائيات دون تغيير.

ويهدف هذا التعديل، بحسب ، إلى ضمان مشاركة المنتخبات الوطنية بأفضل تشكيلاتها في كأس العالم، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والانضباط وجودة المنافسة وجاذبية البطولة العالمية.