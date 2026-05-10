البليهي يحسم الجدل بعد أزمة النصر.. والهلال يتخذ قراره النهائي بشأنه

حسم نادي الهلال السعودي موقفه من مستقبل مدافعه علي البليهي، المُعار إلى الشباب حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره اللاعب مؤخرًا خلال مواجهة النصر.

وكان البليهي قد خطف الأنظار في المباراة التي خسرها الشباب أمام النصر بنتيجة 4-2 الخميس الماضي، وهي المواجهة التي قرّبت "العالمي" كثيرًا من حسم لقب روشن للمحترفين.

وسجّل البليهي الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يثير موجة واسعة من الانتقادات بعدما احتفل بتقبيل "واقي الساق" الذي يحمل صورته بقميص الهلال عقب التسجيل في شباك النصر.

وعقب المباراة، خرج اللاعب معتذرًا لجماهير الشباب وإدارة النادي، مؤكدًا أن احتفاله جاء بعفوية ومن دون أي نية للإساءة.

وقال: "أعتذر للكيان الشبابي وجماهيره الوفية، ولسعادة رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز المالك، عمّا بدر مني خلال الاحتفال بالهدف".

وأضاف: "فرحتي كانت عفوية، ولم أقصد التقليل من نادي الشباب، الذي أكنّ له كل الاحترام والتقدير".

كما شهدت المباراة محاولات من البليهي لاستفزاز النجم ، إلى جانب دخوله في مشادات مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي جواو فيليكس، قبل أن تنتهي الأمور من دون تصعيد، بعدما التزم لاعبو النصر الهدوء.

وتداولت تقارير أن اللاعب حاول التأثير ذهنيًا على بعض عناصر النصر الأساسية، حصول أحدهم على بطاقة تُبعده عن مواجهة الهلال المرتقبة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن.

ويشتعل الصراع بين النصر والهلال على لقب الدوري هذا الموسم، إذ يتصدر "العالمي" الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق خمس نقاط عن "الزعيم"، ما يعني أن فوز النصر في الديربي المقبل سيمنحه اللقب رسميًا قبل جولة من النهاية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن البليهي سيعود إلى الهلال فور انتهاء فترة إعارته مع الشباب بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب مع الهلال يمتد لموسم إضافي، على أن يُحسم مصيره النهائي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع إمكانية مشاركته في معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.

كما أكدت أن اللاعب لن يستمر مع الشباب بعد نهاية الإعارة، في ظل اهتمام عدة أندية من دوري روشن بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.