تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
قبل كلاسيكو مدريد.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة
Lebanon 24
10-05-2026
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن غياب مؤكد للاعب نادي
برشلونة
عن صفوف فريقه قبل موقعة الكلاسيكو اليوم الأحد أمام
ريال مدريد
في بطولة الدوري الإسباني.
Advertisement
وسوف
يشهد ملعب كامب نو اليوم على قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني والتي سوف تكون بين برشلونة مع غريمه التقليدي
ريال
مدريد
.
ويفتقد برشلونة إلى خدمات لامين جمال والذي سوف يغيب عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.
وأكدت صحيفة ''آس'' اليوم غياب أندرياس كريستين مدافع برشلونة عن لقاء الكلاسيكو رغم استمرار الدولي الدنماركي في المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع.
وفضل مدرب برشلونة هانز
فليك
عدم المخاطرة باستدعاء كريستنسن في لقاء الكلاسيكو حيث يتعامل الجهاز الفني للبارسا بحذر مع اللاعب والذي كان يعاني من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى حيث يغيب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي.
ويخطط فليك للدفع بكريستنسن خلال مواجهة برشلونة أمام ريال بيتيس يوم 17 أيار المقبل ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني كمكافأة للاعب تشيلسي السابق على جهوده في التعافي من الإصابة.
ويسعى برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب المسابقة المحلية للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد
Lebanon 24
قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد
10/05/2026 19:15:58
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله ضعيف ونواصل توجيه ضربات موجعة له
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله ضعيف ونواصل توجيه ضربات موجعة له
10/05/2026 19:15:58
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني يتلقى ضربات موجعة ونستهدف مواقع استراتيجية في إيران
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني يتلقى ضربات موجعة ونستهدف مواقع استراتيجية في إيران
10/05/2026 19:15:58
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
10/05/2026 19:15:58
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
ريال مدريد
يوم الأحد
الصليب
روسيا
صليبي
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
Lebanon 24
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
10:27 | 2026-05-10
10/05/2026 10:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البليهي يحسم الجدل بعد أزمة النصر.. والهلال يتخذ قراره النهائي بشأنه
Lebanon 24
البليهي يحسم الجدل بعد أزمة النصر.. والهلال يتخذ قراره النهائي بشأنه
03:54 | 2026-05-10
10/05/2026 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خبراء تحكيم يحسمون الجدل حول ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك
Lebanon 24
3 خبراء تحكيم يحسمون الجدل حول ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك
01:14 | 2026-05-10
10/05/2026 01:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة غامضة من خيمينيز.. هل يلوّح قائد أتلتيكو بالرحيل؟
Lebanon 24
رسالة غامضة من خيمينيز.. هل يلوّح قائد أتلتيكو بالرحيل؟
23:00 | 2026-05-09
09/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غلطة سراي يحسم اللقب مبكراً.. البطولة الـ26 تكرّس هيمنته على الدوري التركي
Lebanon 24
غلطة سراي يحسم اللقب مبكراً.. البطولة الـ26 تكرّس هيمنته على الدوري التركي
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:27 | 2026-05-10
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
03:54 | 2026-05-10
البليهي يحسم الجدل بعد أزمة النصر.. والهلال يتخذ قراره النهائي بشأنه
01:14 | 2026-05-10
3 خبراء تحكيم يحسمون الجدل حول ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك
23:00 | 2026-05-09
رسالة غامضة من خيمينيز.. هل يلوّح قائد أتلتيكو بالرحيل؟
16:19 | 2026-05-09
غلطة سراي يحسم اللقب مبكراً.. البطولة الـ26 تكرّس هيمنته على الدوري التركي
16:00 | 2026-05-09
إشبيلية يتنفس في الوقت القاتل.. انتصار ثمين يقرّبه من النجاة ويورّط إسبانيول
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 19:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24