تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل كلاسيكو مدريد.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة

Lebanon 24
10-05-2026 | 07:56
A-
A+
قبل كلاسيكو مدريد.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة
قبل كلاسيكو مدريد.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن غياب مؤكد للاعب نادي برشلونة عن صفوف فريقه قبل موقعة الكلاسيكو اليوم الأحد أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.
Advertisement
 
وسوف يشهد ملعب كامب نو اليوم على قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني والتي سوف تكون بين برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويفتقد برشلونة إلى خدمات لامين جمال والذي سوف يغيب عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.

وأكدت صحيفة ''آس'' اليوم غياب أندرياس كريستين مدافع برشلونة عن لقاء الكلاسيكو رغم استمرار الدولي الدنماركي في المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع.
 
وفضل مدرب برشلونة هانز فليك عدم المخاطرة باستدعاء كريستنسن في لقاء الكلاسيكو حيث يتعامل الجهاز الفني للبارسا بحذر مع اللاعب والذي كان يعاني من تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى حيث يغيب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي.

ويخطط فليك للدفع بكريستنسن خلال مواجهة برشلونة أمام ريال بيتيس يوم 17 أيار المقبل ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني كمكافأة للاعب تشيلسي السابق على جهوده في التعافي من الإصابة.

ويسعى برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل من أجل التتويج بلقب المسابقة المحلية للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله ضعيف ونواصل توجيه ضربات موجعة له
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: النظام الإيراني يتلقى ضربات موجعة ونستهدف مواقع استراتيجية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة موجعة لبرشلونة.. غافي يغيب عن مواجهة إشبيلية الحاسمة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:58 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

ريال مدريد

يوم الأحد

الصليب

روسيا

صليبي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-05-10
Lebanon24
03:54 | 2026-05-10
Lebanon24
01:14 | 2026-05-10
Lebanon24
23:00 | 2026-05-09
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09
Lebanon24
16:00 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24