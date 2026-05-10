قبل كلاسيكو مدريد.. برشلونة يتعرض لضربة موجعة

كشفت تقارير صحفية عن غياب مؤكد للاعب نادي عن صفوف فريقه قبل موقعة الكلاسيكو اليوم الأحد أمام في بطولة الدوري الإسباني.

Advertisement

يشهد ملعب كامب نو اليوم على قمة الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني والتي سوف تكون بين برشلونة مع غريمه التقليدي .



ويفتقد برشلونة إلى خدمات لامين جمال والذي سوف يغيب عن الملاعب حتى نهاية هذا الموسم.



وأكدت صحيفة ''آس'' اليوم غياب أندرياس كريستين مدافع برشلونة عن لقاء الكلاسيكو رغم استمرار الدولي الدنماركي في المشاركة بتدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع.